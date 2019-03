Sara Tommasi | torna alla ribalta per la radio e la tv di Terni | ecco come è cambiata

Sara Tommasi riparte dalla radio e dalla tv di Terni (con un programma di archeologia) : "Mi avrete riconosciuta: sono Sara Tommasi, famosa showgirl e attrice". Con queste parole Sara Tommasi ha debuttato su radio Passeggiata, "la radio di Terni, con Terni, per Terni". Lunedì 11 marzo è andata in onda la prima puntata del suo programma, intitolato Sara quel che Sarà e in onda (da quel che si capisce dai social) ogni lunedì. L'ex schedina di Quelli che il Calcio, così, prova a lasciarsi alle spalle il periodo più buio della ...