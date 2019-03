Sara e Marti | il film con Aurora Moroni e Chiara Del Francia

Zingaretti oltre il 60% - Giachetti e Martina si complimentano : 'Sarà il nuovo segretario' : 'Un gesto d'inciviltà politica, una provocazione che si inserisce nel clima di intolleranza, razzismo e aggressività che c'e' nel Paese. Anche i fascisti si sentono piu' protetti - ha spiegato il ...

Zingaretti oltre il 60% - Giachetti e Martina si complimentano : "Sarà il prossimo segretario" : Nicola Zingaretti si attesterebbe oltre il 60% dei consensi nelle votazioni per le primarie del Pd, con i seggi che si sono chiusi da poco. Questa una prima stima che circola all'interno del suo comitato elettorale. "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti ...

Maurizio Martina - Primarie Pd/ Da reggente sarà eletto segretario? : Maurizio Martina riuscirà a diventare segretario Pd dopo esserne stato reggente? Le parole chiave della sua campagna elettorale per le Primarie dem.

Sara e Marti Il Film - al cinema : cast - recensione - curiosità : Sara e Marti Il Film è uno dei Film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 14 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul Film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Sara e Marti Il Film, al cinema: scheda e cast ANNO: 2019GENERE: CommediaREGIA: Emanuele Pisano cast: Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra, Gabriele Badaglialacqua, Luigi De Giuseppe, ...

Stefano De Martino pronto per Made in Sud : da chi sarà affiancato : Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori di Made in Sud su Rai2 La Rai, e per la precisione il secondo canale, ha deciso di riportare in vita Made in Sud, il contenitore comico che per diverso tempo ha visto la conduzione di Elisabetta Gregoraci, Fatima Trotta e il duo comico Gigi & Ross. Per questa nuova edizione, quasi una sorta di reboot, sperando che il pubblico sia pronto al ritorno di uno spazio puramente comico alla Zelig e ...

Sara e Marti - le star di Disney Channel : Sara e Marti, le adolescenti amate dal pubblico di Disney Channel e Rai Gulp, ieri pomeriggio si sono fatte largo tra la folla di fan arrivate nella libreria di via Tuscolana per firmare le copie del ...

Giro d’Italia 2019 - dove si vedrà in tv e chi sarà il commentatore della RAI? I possibili sostituti di Martinello : Petacchi in pole? : dove si vedrà il Giro d’Italia 2019? Chi sarà il sostituito di Silvio Martinello nella cabina di commento della RAI? Sono queste le domande più frequenti tra gli appassionati di ciclismo che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con l’addio del Campione Olimpico di Atlanta 1996, uscito dai piani del network pubblico come ha egli stesso scritto sui suoi profili social. L’apprezzatissima voce del veneto non potrà più ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme - Fabrizio Corona : "Usciranno allo scoperto quando Saranno sicuri..." : E' stata la bomba-gossip che ha caratterizzato la scorsa settimana: il bacio, immortalato dal settimanale Chi, di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la conduttrice argentina e il ballerino napoletano che sono stati sposati dal 2013 al 2015 e che sono genitori del piccolo Santiago.La notizia in questione è finita anche sulle pagine di The King - Corona Magazine, il web-magazine curato da Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico, ed ex ...

Fed Cup 2019 - Svizzera-Italia 3-1. Sara Errani e Martina Trevisan vincono l’ininfluente doppio : Punto della bandiera per l’Italia della Fed Cup di tennis: in Svizzera l’ininfluente doppio, giocato a punteggio acquisito, va alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Martina Trevisan, le quali battono 7-6 (5) 3-6 [10-5] la coppia elvetica formata da Timea Bacsinszky e Stefanie Voegele in poco meno di due ore di battaglia. Nel primo set le azzurre vanno sotto 0-3 con due break di svantaggio, ne recuperano uno ma poi perdono ...

Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via della tournée americana. Il francese pensa ai Mondiali ad Östersund : Martin Foucade e la trasferta americana non s’adda fare. Stando a quanto emerso nell’ultimo weekend ad Anterselva (Italia), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, il francese Martin Fourcade, sette volte trionfatore della classifica generale della disciplina non prenderà parte alla tournée oltreoceano. Un Fourcade, attualmente secondo nella graduatoria con 554 punti, contro gli 836 del dominatore norvegese Johannes ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : domani l’inseguimento maschile. Sarà duello rusticano tra Martin Fourcade e Johannes Boe? : Al termine della sprint odierna, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’inseguimento maschile di domani: ad Anterselva Sarà battaglia dura lungo i 12.5 km costellati dai quattro poligoni che potrebbero davvero rimescolare le carte in gioco. Ancora una volta a partire in testa Sarà il norvegese Johannes Boe. Dominatore incontrastato di questa stagione, Boe potrebbe anche fare gara in ...

Basket femminile - le migliori italiane della 14a giornata di A1. Laura Macchi eterna - Martina Bestagno e Sara Bocchetti protagoniste : Non sono mancate le sorprese nella 14a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Il risultato più inatteso è stata senza dubbio la vittoria di Ragusa contro Schio, che ha permesso a Venezia di allungare nuovamente in testa alla classifica. Sono state davvero numerose le giocatrici italiane capaci di mettersi in mostra con prestazioni di assoluto valore. Impossibile non cominciare dall’eterna Laura Macchi, che ha ...