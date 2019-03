Samsung pronta a lanciare Galaxy A90 come gaming smartphone in tutto il mondo | foto

Samsung pronta a commercializzare le prime memorie MRAM - : Per via delle capacità limitate, Samsung spiega che i moduli sono pensati principalmente per l'uso con microcontroller, chip destinati al mondo IoT e all'AI, reti neurali, apprendimento automatico,. ...

Il primo grande difetto del Samsung Galaxy Fold : piega in evidenza sul display - pronta la sostituzione? : Prime vere ombre per il Samsung Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole non sarebbe perfetto e mostrerebbe una bella piega in evidenza dopo un determinato uso: in particolar modo, dopo circa 10.000 tra chiusure e aperture del device, il display del telefono apparirebbe segnato e pure irrimediabilmente. La notizia che riguarda il grave problema non è ufficiale ma ufficiosa e trapelata anche attraverso il sito BGR. Qualcuno potrebbe pensare che ...

Samsung - pronta una gamma di nuovi wearable : (Foto: Samsung) L’evento di lancio dei nuovi dispositivi Samsung che si è tenuto ieri non riguardava solo gli smartphone della gamma Galaxy S10 e l’innovativo smarpthone con display pieghevole Galaxy Fold, ma anche diversi nuovi wearable: gli auricolari Galaxy Buds, le smart band Galaxy Fit e Galaxy Fit e lo smartwatch Galaxy Watch Active. (Foto: Samsung) I Galaxy Buds sono auricolari true wireless che vantano un comparto audio ...

Samsung ha pronta la memoria da 1 terabyte per i suoi smartphone : (Foto: Samsung) Prepariamoci all’arrivo dei primi smartphone dotati di un terabyte di memoria per app, foto, giochi e video: in queste ore Samsung ha annunciato infatti la disponibilità del primo chip capace di immagazzinare, in una manciata di millimetri cubi, un quantitativo di memoria che la maggior parte dei pc ancora si sogna. Il modulo di memoria è stato appena perfezionato dalla società ma essendo già pronto per la produzione di ...