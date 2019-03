Salvini chiede di mangiare e bere italiano. "Non svendiamo la nostra agricoltura" : “Sono stufo che l'agricoltura italiana sia svenduta in Europa, preferisco che i nostri figli mangino e bevano italiano, e si può fare. Il nostro ministro dell'Agricoltura ha iniziato a respingere i primi container di riso dall'estremo oriente coltivati con pesticidi fuorilegge in Italia e sfruttando lavoro minorile. Cose normali per persone normali”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un tour ...

Cosa è previsto dopo il 10 marzo per i bambini non vaccinati e cosa chiede Salvini : Un decreto legge d'urgenza per consentire ai bambini non vaccinati di restare a scuola: è quanto chiesto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera invitata alla titolare della Salute, Giulia Grillo in vista della scadenza del 10 marzo. Entro quella data i genitori dei bambini iscritti al nido e alla scuola dell'infanzia devono presentare alle scuole la prova delle avvenute vaccinazioni finora solo autocertificate, pena ...

Salvini chiede un decreto alla Grillo : "Chi non è vaccinato resti in classe" : A Reggio Calabria il ministro per la Salute risponde al collega leghista: "L'intento comune - dice - è di superare in Parlamento il decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori, una legge che noi riteniamo abbia alcune importanti lacune".

Vaccini - la Grillo risponde a Salvini che chiedeva un decreto d urgenza per i non vaccinati. 'Stiamo facendo la nuova legge'. Il no dei ... : ROMA - Un decreto legge d'urgenza, per far slittare ancora la piena attuazione dell'obbligo vaccinale. È la richiesta del leader leghista e vicepremier Matteo Salvini, che ha preso carta e penna e ha ...

Manifesto leghista per l’8 marzo - Matteo Salvini si dimentica di chiedere scusa : Salvini ha detto di non essere a conoscenza del volantino leghista in difesa della dignità delle donne: "Non ne sapevo niente e non ne condivido alcuni contenuti". Ma il segretario della Lega di Crotone punta il dito contro "l'autodeterminazione senza limiti della donna", che avrebbe favorito un "disequilibrio nella società".Continua a leggere

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per Toninelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem

Matteo Salvini ci riprova e chiede la riapertura delle case chiuse : "Ero e continuo ad essere favorevole alla riapertura delle case chiuse". Matteo Salvini non cambia idea e torna a riproporre la modifica della legge Merlin, come aveva già fatto a gennaio dell'anno scorso, attirandosi le critiche di cattolici, e ad agosto 2017, quando promise sui social che se fosse andato al governo le avrebbe riaperte.Ma è lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno a sapere che, anche con il governo ...

Slitta la legge sulla legittima difesa. Di Maio chiede ossigeno a Salvini : Poiché sia il voto in Abruzzo sia quello in Sardegna hanno prodotto un'ecatombe nel mondo pentastellato. E i dossier caldi con tutte le decisioni da prendere non aiutano. Sul tavolo c'è la questione ...

Salvini rassicura Di Maio : "Non chiederò premiership" : "Non cambia nulla, si va avanti. Ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni e non certo cinque mesi...''. In collegamento telefonico con La7 speciale elezioni, Matteo Salvini assicura che ...

Piacenza - Salvini visita in cella l'uomo che sparò a un ladro : potrebbe chiedere la grazia : Angelo Peveri, piacentino di 57 anni, da alcuni giorni si trova nel carcere di Piacenza per scontare una pena di 4 anni e 6 mesi in seguito ad una condanna resa definitiva da una sentenza della Corte di Cassazione. Al termine del terzo grado di giudizio, l'uomo è stato giudicato colpevole di tentato omicidio per aver sparato ad un ladro che stava cercando di derubarlo in un cantiere di sua proprietà. La vicenda dell'imprenditore ha avuto una ...

Sorprese ladro e gli sparò - Salvini lo va a trovare in carcere : “Chiederò la grazia” : L'imprenditore Angelo Peveri è stato condannato nei giorni scorsi in via definiva a quattro anni e mezzo di carcere per tentato omicidio dopo aver sparato ai ladri in fuga e averne ferito uno. Il Ministro dell'Interno è andato a trovarlo in carcere spiegando: "Non è giusto che sia in galera un imprenditore che si è difeso dopo 100 furti e rapine e invece sia a spasso un rapinatore in attesa di un risarcimento dei danni"Continua a leggere

