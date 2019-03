Salvini ai 5S ' Avanti con le grandi opere' Ma Di Maio ' Basta attacchi al Movimento'

Matteo Salvini - il retroscena : adesso aspetta le urne ma finché Luigi Di Maio resiste si va avanti : 'Ho la testa dura, io non cambio. Il governo va avanti fino alla fine'. Matteo Salvini tira dritto. Senza cedimenti. Certo il Movimento 5 stelle lo irrita spesso come sulla Tav ma il leader della Lega ...

Ex Moi - si sgombera la seconda palazzina. Salvini : "Avanti con la sicurezza e la legalità" : L'intervento è scattato all'alba. Con i reparti mobili di polizia e carabinieri che hanno raggiunto via Giordano Bruno pochi minuti dopo le sei di questa mattina, lunedì 11 marzo. Inizia così lo ...

Conte rinvia ma la Tav va avanti Salvini : non si blocca : di Mario Ajello dal nostro inviato MILANO 'Questa cosa non la dico, sennò i 5Stelle si arrabbiano...'. Da dietro a un cespuglio, nel giardinetto dell'hotel Principe di Savoia, tradizionale salotto ...

Salvini : Governo va avanti fino a fine legislatura : "Io non cambio e continuo a ribadire che il Governo va avanti fino alla fine della legislatura". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini

Tav - rinvio ma si va avanti Video Conte : ridiscuteremo con la Francia Salvini : farò di tutto perché si faccia : ... non costruire quel pezzetto di alta velocità che ci serve a collegarci a tutto il sistema europeo significa condannare l'Italia al terzo mondo'. 'Se arrivasse in Parlamento una legge che chiede di ...

Di Maio : 'Governo va avanti' - ma lancia una frecciata a Salvini : 'Basta folklore' : Nelle ultime ore era circolata l'idea che il Governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere arrivato a punto di crisi. Lo scontro disegnato dai media sembrava quasi irreversibile, considerata la divergenza d'opinione sulla Tav e l'effetto domino che ne sarebbe potuto scaturire. Ora l'emergenza sembra quantomeno essere rientrata, sebbene qualche strascico pare esserci ancora, almeno sulla base di quanto espresso oggi ...

Tav - Di Maio a Salvini : basta folklore ora avanti con responsabilità : "Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi". Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle ...

Governo - Di Maio : “Avanti con responsabilità”. Poi striglia Salvini : “Basta folklore - il paese ha bisogno di tranquillità” : “Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. ‘Andiamo fino in fondo’, ‘vediamo chi ha la testa più dura’, è folklore. Io sono qui per dare tranquillità agli italiani e non dare sempre tensione”. Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle parole pronunciate nei ...

Tav - Salvini : non ci sarà crisi - basta litigare e avanti insieme : Roma, 9 mar., askanews, - "L'Italia ha bisogno di un governo che faccia ancora riforme e assicuri lavoro Quindi sulla Tav mon ci sarà nessuna crisi di Governo" anche perchè è ancora possibile "fare e ...

Vince Salvini : la Tav si fa - il Governo va avanti : Alla fine Matteo Salvini riesce a portare a casa il risultato Tav. Palazzo Chigi ha inviato alla Telt una lettera

Fico contro la Tav : «È l’identità del M5S» Salvini : «Nessuna crisi - avanti 5 anni» : Il presidente della Camera sostiene il Movimento contro la Torino-Lione. Davide Casaleggio getta acqua sul fuoco: «Rottura con la Lega? Non penso». Gli imprenditori: azioni legali se non partono i bandi per i cantieri

Catania - agricoltori protestano per il calo dei prezzi : “Dov’è Salvini? Senza risposte - avanti con blocchi e manifestazioni” : “Stiamo protestando per tutti i prodotti ortofrutticoli e per quelli importati dall’Africa. Salvini dice prima gli italiani, noi siciliani lo siamo, e perché non ci viene ad aiutare?”. Un centinaio di imprenditori agricoli e braccianti del comparto della Sicilia Sud-orientale si è dato appuntamento lungo la statale Catania-Gela, per il secondo giorno consecutivo di manifestazioni contro l’importazione massiccia di prodotti agroalimentari ...

Salvini-Di Maio - il finto stallo sulla Tav (che andrà avanti) : Per spiegare il corpo a corpo di queste ore tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ricorso all'immagine dello stallo. Ma nel caso Tav non è così perché al di là delle dichiarazioni belligeranti dei due leader di M5s e Lega, la clessidra non è stata fermata...

Matteo Salvini non fa il permaloso : "Io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi". Avanti la Tav e il Governo : Matteo Salvini non fa il permaloso dinanzi a Luigi Di Maio che lo ha definito "irresponsabile", chiede "buon senso" all'alleato, respinge la corte di Silvio Berlusconi, ma rinnova con forza la richiesta che lunedì partano i bandi per la Tav. Così parla ai microfoni di Rtl 102.5:"Il treno è più veloce? Più sicuro? Inquino meno? Questa alta velocità la vogliono gli imprenditori, la vogliono gli operai, non ...