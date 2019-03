Salute | 3 milioni di italiani con disturbi alimentari | crescono orto e pregoressia

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) In Italia circa 3di persone sono costrette a convivere con un disturbo del comportamento alimentare. Per il 96% si tratta di donne anche se la componente maschile sta aumentando. E aipiù comuni, bulimia, anoressia e disturbo da alimentazione incontrollata, si aggiungono forme sempre più diffuse diressia, drunkoressia e, in quest’ultimo caso nelle donne in gravidanza. Dal punto di vista della mortalità resta però l’anoressia il più pericoloso: si stima che il 5-10% dei malati non sopravvive. A tracciare il quadro, in vista della Giornata del Fiocchetto Lilla del 15 marzo, dedicata aidell’alimentazione, è Annalisa Venditti, psicoterapeuta, esperta deidel comportamento alimentare presso il Gruppo Ini, Istituto Neurotraumatologico Italiano. “Tra i nuovi– spiega l’esperta all’Adnkronos– ...

MSF_ITALIA : .@repubblica sull'emergenza dimenticata che fa 22 mila morti all'anno e procura complicazioni gravi a più di 7 mili… - GnldNeolife : come curare la SCIATICA - scuroscuroscuro : Lo smog uccide più delle sigarette: 8,8 milioni di vittime nel mondo ogni anno Secondo uno studio tedesco, in Europ… -