SALARIO MINIMO Il falso problema già risolto da Costituzione e contratti

Lavoro - Landini : “SALARIO minimo? Non lo stabilisce il governo - ma le parti sociali con i contratti nazionali” : “I salari in Italia sono troppo bassi e infatti sono aumentati i lavoratori poveri. Bisogna far pagare meno tasse sul Lavoro dipendente, con un’azione fiscale che faccia pagare le tasse a chi evade e ripristinare il principio della progressività fiscale: chi più prende e possiede deve pagare di più. Questo diremo al Ministro Luigi Di Maio”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil fissa i paletti per il prossimo ...

SALARIO MINIMO - sindacati restano contrari (ma la Cgil tace). Giuslavorista : “Mossa politica - c’è già reddito di cittadinanza” : Combatte le disuguaglianze e prova a mettere un freno alla frammentazione dei contratti. Ma, secondo molti, rischia di favorire la disoccupazione, il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori. Il dibattito su vantaggi e svantaggi dell’introduzione del Salario minimo è aperto da anni tra giuslavoristi, economisti e sindacati. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo l’annuncio del vicepremier Luigi Di Maio di voler approvare il ddl ...

Sul SALARIO MINIMO niente propaganda : Quando si parla di salario - minimo e non - si deve tener conto delle prassi che vigono nei diversi Paesi. In poche parole, il salario minimo di legge può avere una funzione specifica nei Paesi in cui non esiste una forma di contrattazione collettiva, codificata a livello nazionale.In Italia, la definizione dei minimi salariali ha invece una base di riferimento nella Costituzione repubblicana. L'articolo 36 della Carta afferma, infatti, ...

Ue - SALARIO MINIMO : Karrenbauer dice no alla proposta di Macron : "La nostra industria, tecnologia e innovazione " ha affermato Karrenbauer " hanno bisogno di forza strategica, e i nostri cittadini europei di un senso di sicurezza e di una forza di politica estera ...

Aumento SALARIO MINIMO Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula Cos’è il salario minimo In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e ...

Reddito di cittadinanza più SALARIO MINIMO : lavoro nero e disoccupazione : Roma. Mentre la macchina amministrativa è impegnata con l’avvio del Reddito di cittadinanza, la politica guarda avanti e si prepara al salario minimo. E’ il prossimo obiettivo del M5s e il terreno sul quale è possibile avviare un dialogo con il Pd. Luigi Di Maio ha già lanciato un messaggio a Nicola

Boccia : ok SALARIO MINIMO e taglio cuneo : 17.50 Il salario minimo e la riduzione del cuneo fiscale sono "cose condivisibili, in particolare il taglio del cuneo che è un pezzo del patto per la fabbrica sottoscritto con i sindacati". Lo dice il presidente degli industriali Boccia. Le stime al ribasso dell'Ocse sul Pil sono "un motivo in più per reagire. Bisogna prendere atto della situazione e costruire una stagione che va oltre il contratto di governo, evolvendo in una fase di ...

SALARIO MINIMO - Pd : "Il 12/3 in Senato" : ANSA, - ROMA, 6 MAR - "Nella Commissione Lavoro del Senato martedì 12 marzo cominceranno le audizioni sui diversi disegni di legge, sul Salario minimo, ndr,. Sarà una prima importante occasione di ...

SALARIO MINIMO - Boccia : “È una proposta condivisibile. Anche taglio cuneo fiscale” : “Condivisibile”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, definisce così l’idea di un Salario minimo insieme al taglio del cuneo fiscale per le aziende. Dopo mesi di ‘corpo a corpo’ con il governo su Tav, reddito di cittadinanza e decreto Dignità, il numero uno degli industriali esprime parole di apprezzamento per un provvedimento allo studio del governo. La proposta di un Salario minimo abbinato al taglio ...

Lavoro - Di Maio : "Prossimi obiettivi SALARIO MINIMO e taglio cuneo fiscale" : "Il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale sono il mio prossimo obiettivo" . Ad affermarlo è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , intervistato ...

Giggino impone il SALARIO minimo. Ma il suo governo assume solo gratis : ... di almeno 5 anni,, anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell'economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e ...

SALARIO MINIMO - nella proposta M5s centrale il ruolo della contrattazione collettiva. Quello del Pd non ne parla : Se si guardano solo i numeri la distanza non è molta: il ddl del Movimento 5 Stelle depositato nel luglio 2018 a prima firma Nunzia Catalfo, prevede un minimo di 9 euro lordi, da aggiornare ogni anno in base all’inflazione. Quello del Pd, iniziativa dell’ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Laus, punta a garantire 9 euro netti, escluse le indennità e rimborsi spese, anche questi da rivalutare tenendo conto della ...