Ronaldo | ' Sto bene alla Juve | la Spagna non mi manca'

Ronaldo no al Real : “Sto bene alla Juve. Italia? Ecco cos’è difficile” : Cristiano Ronaldo giura amore eterno alla Juve e allontana le possibili indiscrezioni di un suo potenziale ritorno al Real Madrid dopo il ritorno di Zinedine Zidane. Nessun ritorno a Madrid, ma massima concentrazione per il presente e futuro in maglia bianconera. Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Dazn“, ha sottolineato tutta la sua carica anche in […] More

Juventus-Atletico Madrid - carica Ronaldo : “Questo ciò che chiedo” : JUVENTUS ATLETICO Madrid Ronaldo- Cristiano Ronaldo suona la carica tramite un video pubblicato dal canale youtube della Juventus. Un messaggio chiaro e diretto che fa breccia nel cuore dei tifosi juventini. Rendiamo l’Allianz Stadium una bolgia. Ronaldo ci crede e spinge la Juventus verso un obiettivo complicato, ma non impossibile. Uniti, compatti e con uno […] More

Juventus-Udinese - Kean impressiona anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in panchina [VIDEO] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Pistocchi - che bordata contro Ronaldo : “CR7? Vecchie abitudini” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match Napoli-Juventus, soprattutto in riferimento al contatto da rigore tra Ronaldo e Meret. Un intervento che Pistocchi ha chiaramente sottolineato come una simulazione, tanto da confermare il suo pensiero postando un video da youtube: “Vecchie abitudini Cristiano […] More

Napoli-Juve - Cristiano Ronaldo nella terra di Maradona. Dal fisico agli eccessi - due giganti all'opposto : In quella balconata sul mare di Napoli, Maradona faceva ciò che meno gradiva al mondo: allenarsi senza la palla. L'altro alieno, che oggi entrerà nel tempio, al San Paolo, ha priorità diverse: l'...

Un album delle figurine con la Gioconda al posto di Cristiano Ronaldo : L'idea e il progetto di Artonauti sono stati sviluppat i da Daniela Re - insegnante, mediatrice culturale ed esperta in riabilitazione cognitiva, con ampia esperienza nel mondo educativo nella scuola ...

Ronaldo - il retroscena esclusivo : Io sto benissimo qui! : TORINO - 'Eu estou aqui', diceva Cristiano Ronaldo quest'estate e adesso aggiunge un 'bem' che tradotto dal portoghese vale dire: 'Io sto bene qui', con tanti saluti al gossip che lo voleva deluso, ...

Ecco quale malattia colpì Ronaldo negli anni d’oro della sua carriera : se è ingrassato dipende soprattutto da questo : Per molti è stato il migliore, o almeno uno dei migliori. A prescindere dalla propria fede calcistica, chi ama questo il calcio sa che Ronaldo Luís Nazário de Lima è stato un campione, anzi, un fuoriclasse. Gli anni della sua brillante carriera, però, sono durati poco e le accuse, verso di lui e verso la sua forma fisica non più da calciatore, sono ormai all’ordine del giorno. Ma pochi sanno che la sua carriera così breve e il fatto che ...

Bologna-Juventus 0-1 - pagelle : Poli capitano coraggioso; Dybala in sesto - Ronaldo macchinoso : Queste le pagelle del Bologna, sconfitto in casa dalla Juventus nella 25ª giornata: Skorupski: 6 Sul rigore in movimento di Dybala battezza la parte sbagliata. Nel finale stoppa l'unico tiro di ...

Bologna-Juventus - Ronaldo può battere un record storico : i dettagli : Bologna-Juventus – Di fatto CR7 è già entrato nella storia della Juve. Cristiano Ronaldo cerca un altro record con la maglia della Juventus. L’attaccante portoghese avrebbe dovuto rifiatare contro il Bologna ma Massimiliano Allegri ha deciso di schierarlo in campo contro i rossoblu. Leggi anche: Bologna-Juventus streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Bologna-Juventus, […] More

Il 5 di Ronaldo - gli attributi del Cholo È meglio tenere le mani a posto... : L a nostalgia non è più quella di una volta. Quando c'erano due telecamere, il calcio si vedeva peggio ma si viveva meglio. Se mandavi a quel paese qualcuno, tipo l'allenatore che ti aveva sostituito, ...

Simeone - il Presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo : “comprendo il suo gesto - per noi il cholismo è tutto”. E attacca Cristiano Ronaldo per la “manita” : “Simeone? Non do molta attenzione al suo gesto di esultanza, dovuto ad un momento di grande tensione. Lo comprendo e non lo condanno. Anzi, sento la necessita’ di affermare che per l’Atletico Madrid il ‘cholismo’ e’ tutto“. Cosi’ il Presidente della squadra madrilena che ieri ha battuto 2-0 la Juventus, Enrique Cerezo, intervistato da Radio Crc, risponde alla domanda sul gesto di esultanza ...

Juventus – Gesto Ronaldo - Cristiano si ripete in zona mista : “io ho 5 Champions - l’Atletico invece…” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ‘attacca’ ancora l’Atletico Madrid: il Gesto furioso in zona mista dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League Serata amara per la Juventus ieri al Wanda Metropolitano: i bianconeri hanno perso 2-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una serata di spettacolo, colpi di scena, gol annullati, esultanze… appariscenti e risposte ...

Atletico Madrid-Juve 2-0 - pagelle : Gimenez splende; Dybala sprecato - Ronaldo stop : Queste le pagelle dell'Atletico Madrid dopo la vittoria per 2-0 sulla Juventus nell'andata degli ottavi di Champions League al Wanda Metropolitano. Partita di ritorno in programma a Torino il 12 marzo ...