Ronaldo-Real Madrid | clamoroso ritorno con Zidane? Questa la verità!

Zidane si ripresenta : “Volevo tornare qui. Ronaldo al Real a giugno? Non è il momento di parlarne” : Conferenza di presentazione del neo-allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Per il francese si tratta di un ritorno sulla panchina dei “Galacticos”. Il tecnico è stato accolto dal presidente Florentino Perez in questo modo: ” Torna a Madrid il miglior allenatore del mondo. Sull’attuale situazione in cui versa il suo club, aggiunge: “Stiamo attraversando un momento molto difficile, siamo consapevoli del ...

Real Madrid - Zidane : «Felice di tornare a casa. Ronaldo? Non è un tema da discutere» : Madrid - Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid . Il francese aveva lasciato i blancos la scorsa estate dopo aver vinto tre Champions League di fila e, ad appena dieci mesi dal suo addio, ha deciso ...

Zidane 'snobba' la Juve : 'Volevo solo il Real Madrid. Ritorno di Ronaldo? Ora non ne parlo' : MADRID - ' Allenare il Real è una cosa diversa. H o ricevuto varie proposte ma non sono voluto andare in altre squadre . Al presidente non potevo dire di no' ha detto Zinedine Zidane che si è ...

Cristiano Ronaldo lascia la Juve a giugno : tornerà al Real Madrid : Il club bianconero già pensava a Zinedine Zidane sulla panchina della Vecchia Signora. Ma il francese ha scelto di tornare

Real Madrid - Zidane si (ri)presenta : “questa è casa mia. Un ritorno di Ronaldo? Ecco cosa posso dire” : Il francese torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2022 “E’ un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa. Voglio riportare il Real Madrid ai livelli che merita. Da domani si comincia a lavorare“. LaPresse/EFE Lo dice Zinedine Zidane nel giorno in cui comincia la sua nuova avventura sulla panchina del Real Madrid, il club con il quale ha vinto tre ...

Juventus - dalla Spagna Inda : 'Il Real tifa Atletico vogliono l'eliminazione di Ronaldo' : Oggi pomeriggio, la Juventus sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta e nella possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. A caricare l'ambiente juventino ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto il supporto del pubblico bianconero e ha detto di credere nella rimonta. In Spagna, invece, tifano per l'Atletico Madrid e la ...

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “accontentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

Real Madrid - davvero non avevi bisogno di Ronaldo? Ma in realtà… : Nella giornata di ieri è andata in scena una partita clamorosa, eliminazione storica del Real Madrid, partita da dimenticare per i Blancos che addirittura hanno perso con il risultato di 1-4 contro l’Ajax, addio alla Champions League e stagione ormai priva di obiettivi. Non capitava ormai da tempo in casa Real Madrid, i tifosi erano ormai abituati ad una serie di successi consecutivi, in Europa adesso la squadra è stata eliminata, ...

Real Madrid-Ajax 1-4 - i migliori meme social : quanta nostalgia di Ronaldo. FOTO : La clamorosa sconfitta subita contro l'Ajax che è costata l'eliminazione ai ragazzi di Solari ha scatenato tantissime reazioni ironiche sui social: riferimento quasi costante ovviamente la nostalgia ...

Stampa spagnola : 'Tifosi del Real contestano Florentino e invocano Ronaldo' : ROMA - E' un evento epocale per il calcio e così viene trattata dai giornali spagnoli l'uscita di scena del Real Madrid agli ottavi della Champions League . Eliminato ieri sera a sorpresa dagli ...

Real Madrid - Modric : «Ci manca Cristiano Ronaldo» : Madrid - " Cristiano Ronaldo ci manca " ha ammesso Luka Modric nella conferenza stampa della vigilia prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Ajax. " Trovare un ricambio è ...

Modric tenta di risollevare il morale del Real Madrid : “Cristiano Ronaldo ci manca ma…” : Champions League, Luka Modric pensa solo all’Ajax cercando di dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo nella passata estate Luka Modric è pronto a giocare una delicata gara di Champions League. Il Real Madrid affronterà domani l’agguerrito Ajax che ha creato qualche grattacapo all’andata e lo farà senza capitan Sergio Ramos. Modric in conferenza stampa ha analizzato il momento della squadra: “Una partita di ...

Real Madrid - lo sfogo di Benzema : “senza Cristiano Ronaldo sono molto più importante. Prima dovevo solo aiutarlo” : Senza Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sente di avere un ruolo di primo piano del Real Madrid: il francese è finalmente il leader dell’attacco dei Blancos Karim Benzema è stato uno dei giovani prodigi del calcio mondiale della seconda metà degli anni 2000, probabilmente il giocatore che ha anticipato la grande infornata di talenti che ha guidato i Bleau fino alla vittoria del Mondiale di Russia che, ironia della sorte, l’ex ...

Bonucci : “Ronaldo mi ha allucinato. In estate mi ha cercato il Real - ma la Juve…” : Bonucci – Nel giorno della vigilia di Atletico Madrid-Juventus è tornato a parlare Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, che è tornato a disposizione di Allegri rendendosi subito utile con un gol al Frosinone nell’ultima di campionato, ha parlato ai microfoni di As. Tra le prime domande non potevano non esserci le sensazioni su Cristiano Ronaldo, […] L'articolo Bonucci: “Ronaldo mi ha allucinato. In estate mi ha ...