Roma-Pechino | Tria | Tempesta in bicchier d' acqua

In tandem da Roma a Pechino - la sfida di Davide - cieco da 19 anni : “Così attraverserò il mondo in bicicletta” : Chi ha detto che per viaggiare servono gli occhi? Del resto, sul nome del cantore del “nostos” per eccellenza, Omero, la possibile etimologia parla chiaro: “ho mè horôn”, “colui che non vede”. Davide Valacchi, 28 anni, una laurea in psicologia, ipovedente dalla nascita e cieco da quando aveva 9 anni, è pronto ad affrontare l’impresa: raccontare e macinare sedicimila km, da Roma a Pechino, su due ruote, quelle di un tandem. “Il ...