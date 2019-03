Roma | palazzo inagibile venduto da Parnasi alla provincia | 105 indagati da Corte Conti

Roma : questa sera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a collegare Asia - Europa e Africa : PRIMAPRESS, - Roma - questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita ...

Roma - fiamme in negozio via Satrico : evacuato palazzo : Un incendio di grosse dimensioni è divampato ieri sera, poco dopo le 23, nel magazzino esterno del negozio 'Casa & co' di via Satrico, nel quartiere Appio Latino. Le fiamme altissime sono state ...

Giovanna Rei riceverà il Premio Anita Ekberg presso il Palazzo Ferraioli di Roma : IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO L’ATTRICE NAPOLETANA RICEVERA’ IL PREMIO Anita EKBERG Presso Palazzo Ferraioli di Roma A teatro con “Mostri a parte” Il prossimo 28 febbraio, Giovanna Rei riceverà il Premio Anita Ekberg presso il Palazzo Ferraioli di Roma organizzato da Sara Iannone e condotto da Camilla Nata. Reduce dal successo di “Mostri a parte” insieme a Maurizio Casagrande, l’attrice sarà di nuovo in scena con lo stesso spettacolo il 17 marzo al ...

Roma : oggi e domani camera ardente Ossicini aperta a Palazzo Madama : Roma – La camera ardente per Adriano Ossicini – senatore dalla V alla X e nella XIII Legislatura – sara’ allestita oggi, venerdi’ 15 febbraio, a Palazzo Madama, in Sala Caduti di Nassirya; sara’ aperta per l’omaggio dalle ore 17 alle 20:30 e domani dalle 9 alle 13. L'articolo Roma: oggi e domani camera ardente Ossicini aperta a Palazzo Madama proviene da RomaDailyNews.

Roma - ragazza di 17 anni precipita dal sesto piano di un palazzo : forse suicidio - s’indaga : A Roma ieri lunedì 11 febbraio, una giovane ragazza di 17 anni di origini australiane è precipitata dalla finestra, al sesto piano di un appartamento sito al centro della città, nel quartiere San Giovanni. L'appartamento interessato è solitamente utilizzato come bed and breakfast per studenti universitari ed è di proprietà dell'amica della giovane vittima, che era presente al momento della tragedia. L'ambulanza è arrivata sul posto prima che ...

Coez raddoppia a Roma - 2 concerti al Palazzo dello Sport : prezzi dei biglietti in prevendita : Coez raddoppia a Roma: sarà al Palazzo dello Sport il 28 e il 29 maggio 2019. Mentre la prima data annunciata si avvia velocemente verso il tutto esaurito, per far fronte alla richiesta dei biglietti si rende necessario aggiungere un nuovo appuntamento. Coez sarà al Palazzo dello Sport di Roma anche il 29 maggio, secondo dei due live annunciati. I biglietti per la prima tappa sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita ...

Roma. Palazzo Senatorio apre al pubblico il 3 febbraio : Vanno avanti le visite guidate gratuite al Palazzo Senatorio del Campidoglio organizzate dall’amministrazione capitolina ogni prima domenica del mese. Appuntamento

Roma. “Testimoni dei Testimoni” a Palazzo delle Esposizioni : Shoah, dal 26 gennaio a Palazzo delle Esposizioni la prima mostra esperienziale ideata dai ragazzi dei Viaggi della Memoria. Fino al 31 marzo “Testimoni dei Testimoni” con messa in scena di Studio Azzurro. Il 26 gennaio apre al Palazzo delle Esposizioni “Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz”, la prima mostra esperienziale ideata da un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai Viaggi della Memoria. Per la prima volta ...

Palazzo Chigi - corna e ricatti tra centralinisti : chi finisce a processo a Roma : Un centralista di Palazzo Chigi avrebbe registrato gli incontri di due colleghi amanti intimandogli: "Io vi garantisco il silenzio e voi lasciate il lavoro". Questa in estrema sintesi la vicenda su cui alza il velo il Corriere della Sera. Una vicenda finita in tribunale: il gip di Roma ha rinviato a

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

Roma - sgombero in un palazzo occupato in zona Tor Cervara : Sono arrivati stamattina all'alba i blindati della polizia, intervenuti per allontanare gli occupanti di un edificio nel quartiere di Tor Sapienza, alla periferia Est di Roma.Le forze di polizia sarebbero ancora impegnate nelle operazioni di sgombero. Lo stabile occupato si trova in via Cesare Tallone, nei pressi di via di Tor Cervara. Ne dà notizia l'Adnkronos, che riferisce che le operazioni, al momento, starebbero proseguendo senza ...

RADISSON COLLECTION sbarca in Italia con un evento speciale - giovedì 24 gennaio a Palazzo Montemartini a Roma : ... unico a Roma attraversato dalle antica Mura Serviane, è il primo in Italia ad essere stato scelto per la neonata e prestigiosa collezione, che raggruppa strutture di lusso in tutto il mondo. Stile e ...