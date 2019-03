Roma | il convegno dell' Acer | La politica si metta al lavoro | faccia ripartire le

Salute : “la verità è più di un consiglio” - convegno a Roma contro le fake news : Il dilagare delle fake news rappresenta un rischio crescente per la Salute dei cittadini. Per contrastare questo fenomeno l’antidoto più efficace rimane la corretta informazione. Dai vaccini alle malattie rare, dalle terapie per i tumori alle regole per un’alimentazione equilibrata, sono tanti gli ambiti in cui è possibile diffondere false notizie che possono mettere a rischio la Salute dei cittadini. Ecco perché il 12 marzo alle 11 si terrà a ...