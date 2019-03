Roma-Empoli | Ranieri vince la prima con tanta sofferenza e tanto cuore E un pizzico di

Roma-Empoli 2-1 - 27a giornata Serie A 2019 : esordio vincente per Ranieri sulla panchina giallorossa - decide la rete di Schick : Successo di fondamentale importanza per la Roma nel posticipo della 27a giornata della Serie A 2018-2019. La formazione giallorossa si è imposta sull’Empoli con il risultato di 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy e di Schick, ma ha sofferto tantissimo nel finale rischiando anche la beffa del pareggio con una rete annullata alla squadra toscana grazie all’intervento della VAR. esordio positivo dunque per Claudio Ranieri che conquista ...

Roma-Empoli - Ranieri : “Vinta una partita difficile senza tanti uomini” : ROMA EMPOLI 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “Mi fa stare concentrato e positivo il fatto che era una partita difficile senza tanti uomini. Formare una squadra senza pezzi da novanta non era facile. Voglio fare i complimenti […] L'articolo Roma-Empoli, Ranieri: “Vinta una partita difficile senza tanti ...

Roma-Empoli - Iachini : “la squadra avrebbe meritato il pareggio” : Sconfitta per l’Empoli nella gara di campionato contro la Roma, pesante stop per la corsa salvezza per gli uomini di Iachini, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “non è facile giocare all’Olimpico, si sono chiusi molto bene, spesso abbiamo creato diverse occasioni, non abbiamo concesso nulla, più di questo non posso chiedere ai ragazzi, solo dovevamo essere più incisivi nell’ultima giocata. ...

Calcio : Roma batte Empoli 2-1 - buona la prima di Ranieri : buona la prima per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. I giallorossi battono per 2-1 l'Empoli all'Olimpico. Tutte nel primo tempo le reti. Apre le marcature El Shaarawy al 9' minuto. Quattro minuti dopo però l'Empoli trova il pareggio con un autogol di Juan Jesus. Ci pensa Schick al 33' a riportare gli uomini di Ranieri in vantaggio con un colpo di testa su punizione di Florenzi battuta dalla destra. Il secondo tempo vede più ...

El Shaarawy - Schick e la VAR fanno felice Ranieri : Roma batte Empoli 2-1 : La cronaca della partita Gara scoppiettante fin dal principio e sbloccata quasi immediatamente da El Shaarawy : al 9' il Faraone prende palla al limite e, con un meraviglioso destro a giro, scaglia ...

El Shaarawy e Schick lanciano la Roma (che chiude in dieci) Annullato gol all’Empoli : Giallorossi contati per gli infortuni e stanchi: l’attaccante in gol al 9’, poi un’autorete di Jesus e un palo di Pasqual spaventano il tecnico. Risolve lo slovacco. Rosso a Florenzi

Serie A : Roma-Empoli 2-1 : ANSA, - ROMA, 11 MAR - La Roma batte l'Empoli 2-1, 2-1, all'Olimpico nel posticipo del lunedì valido per la 27/a giornata del campionato di Serie A. Decisivi i gol di El Shaarawy, 9' pt, e Schick, 33' ...

Roma-Empoli 2-1 - El Shaarawy e Schick in gol - Florenzi espulso : Serviva vincere ed alla fine la vittoria è arrivata. Ma con una sofferenza infinita ed il pari di Krunic nel finale annullato dalla Var. Insomma, la Roma di Ranieri parte bene perché porta a casa tre ...

La Roma batte l'Empoli - buona la prima di Ranieri : 2-1 all'Olimpico - Schick gol da Champions : La Roma batte l'Empoli 2-1 nel posticipo della 27esima giornata e Claudio Ranieri festeggia il ritorno sulla panchina giallorossa con una vittoria. all'Olimpico, i padroni di casa sbloccano il risultato al 9' con El Shaarawy e regalano il momentaneo pareggio ai toscani con l'autorete di Juan Jesus a

Roma-Empoli 2-1 - nell'emergenza El Shaarawy e Schick lanciano Ranieri : Ansa, La Roma del nuovo corso Ranieri soffre, ma vince. Batte 2-1 l'Empoli nel posticipo della 27ª giornata nonostante l'emergenza infortuni e la stanchezza dopo il ko ai supplementari in Portogallo. ...

Roma-Empoli 2-2 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Empoli, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Roma batte l’Empoli 2-1 - El Shaarawy e Schick lanciano Ranieri. Annullato gol di Krunic sul finale : Giallorossi contati per gli infortuni e stanchi: l’attaccante in gol al 9’, poi un’autorete di Jesus e un palo di Pasqual spaventano il tecnico. Risolve lo slovacco. Rosso a Florenzi

Pagelle Roma-Empoli 2-1 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ROMA EMPOLI – Buona la prima per Ranieri sulla panchina della Roma. Il tecnico di Testaccio riesce ad ottenere i tre punti nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Una partita non semplice per i giallorossi, dati i numerosi assenti ed anche un finale di gara in 10 uomini per via […] L'articolo Pagelle Roma-Empoli 2-1, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

Successo col brivido - la Roma vince ma non convince : il VAR condanna l’Empoli e salva l’esordio di Ranieri : I gol di El Shaarawy e Schick permettono ai giallorossi di prendersi tre punti preziosissimi nella corsa Champions, l’Empoli mastica amaro dopo la rete del pari annullata dal VAR Tre punti importantissimi, arrivati però con il brivido. La Roma batte l’Empoli e sale al quinto posto solitario in classifica, portandosi a meno tre dall’Inter. Una serata complicata per Claudio Ranieri, all’esordio sulla panchina ...