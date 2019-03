Rinnovo Contratto Forze di Polizia 2019 | ultime notizie su contratti Polizia di Stato e

Firmato Rinnovo Contratto di lavoro per 66 mila dipendenti di Fca : Fiat Chrysler Automobiles ha Firmato con Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm e Aqcfr il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro scaduto

Fca - firmato Rinnovo Contratto di 87mila lavoratori. Fiom fuori da tavolo : ‘Vittoria di sindacati e aziende - non di dipendenti’ : È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il contratto, relativo al periodo 2019-2022, interessa 87mila lavoratori. Mentre i sindacati che hanno siglato l’intesa parlano di un rinnovo che “sfida la crisi, guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti“, come ha ...

Fca - firmato Rinnovo Contratto per 87mila lavoratori. Aumento medio di 144 euro. Gorlier : 'Poste condizioni per sfide future' : Anche per questo l'accordo è una buona notizia non solo per i circa 90.000 dipendenti a cui si applica, ma per l'intero mondo del lavoro'.

