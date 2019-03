Rinnovabili | 2 | 4 milioni di posti di lavoro nell' Ue entro il 2030

Energia : ENEA firma contratto di assistenza tecnica all’Algeria da 8 - 2 milioni per efficienza e fonti Rinnovabili : L’ENEA fornirà servizi di assistenza tecnica nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica in Algeria, quale membro del partenariato vincitore della gara bandita nel 2017 da EuropeAid, alla quale hanno partecipato 15 raggruppamenti. Il contratto è stato firmato il 10 gennaio scorso dall’Agenzia, insieme agli altri 3 partner, il Centro nazionale per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica della Grecia (CRES), ...

Enel vende tre impianti Rinnovabili in Brasile per 700 milioni di euro : Enel S.p.A. vende alcuni asset in Brasile . Tramite la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações Ltda, "EGP Brazil",, la multinazionale dell'energia ha siglato un ...