Revisione auto scaduta : nessun sequestro al controllo. Le sanzioni : Revisione auto scaduta: nessun sequestro al controllo. Le sanzioni sanzioni per Revisione auto scaduta Dimenticare di far revisionare la macchina può capitare a qualunque automobilista sebbene la Revisione dell’ auto sia un obbligo previsto dalla legge. In breve, ogni 4 anni dall’immatricolazione e a seguire 2 anni, bisogna verificare lo stato di salute del mezzo e quest’ultimo rispetta ancora alcuni standard riguardanti i consumi, la ...

Trasporti - ART avvia iter per Revisione tariffe autostradali : L' Autorità di regolazione dei Trasporti , ART, ha avviato un procedimento volto a definire i sistemi tariffari delle concessioni autostradali in essere, in esecuzione delle novità normative ...

Revisione auto e moto 2019 : costo e novità controlli - cosa cambia : Revisione auto e moto 2019: costo e novità controlli, cosa cambia Revisione auto 2019, come cambiano i parametri di valutazione cambiano le regole sulla Revisione in seguito all’ introduzione nel nostro ordinamento di quanto previsto dalla direttiva Ue 2014/45. Quindi, in arrivo maggiori tutele per i consumatori che scelgono di comprare un veicolo usato. Le novità orbitano, innanzitutto, sul nuovo certificato di Revisione, che entrerà ...

