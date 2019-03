Relazioni | potere e solitudine | Kristen Roupenian ci racconta gli inquietanti racconti di

"Giorgetti ha la coda di paglia". Paragone insiste : "È uomo di potere - le sue Relazioni non sono indice di cambiamento" : "Giorgetti dice che la rabbia fa dire cose sbagliate, io dico rovesciando che forse la coda di paglia induce a precisare alcuni incontri". Gianluigi Paragone rilancia la sua polemica con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dopo che a Mezz'ora in più Giorgetti aveva risposto alle accuse ricevute dall'esponente M5S sui suoi incontri con uomini "del sistema" come Mario Draghi, Vittorio Grilli e altri."Giorgetti ha smentito ...