Reggio Calabria | Tilde Minasi | ' A chi fa paura la doppia preferenza di genere?'

Reggio Calabria - le terribili immagini dell’auto data alle fiamme con dentro la ex moglie : La donna a cui l'ex marito ha dato fuoco è gravissima, ha ustioni sul 70% del corpo e per questo è stata trasferta dagli Ospedali Riuniti di Reggio al centro grandi ustionati di Brindisi. Intanto prosegue la caccia all'uomo delle forze dell'ordine per individuare l'autore dell'aggressione, il 42enne Ciro Russo.Continua a leggere

Maltempo - tutti i dati sulla tempesta nello Stretto : la Tramontana ha sfiorato i 90km/h a Reggio Calabria [FOTO] : 1/27 Foto di Salvatore Dato ...

Volo speciale dell’Aeronautica Militare per trasportare al Policlinico di Bari la donna bruciata viva dall’ex marito a Reggio Calabria : Un veliVolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) per trasportare d’urgenza presso l’aeroporto di Bari una donna con gravi ustioni su tutto il corpo. La donna è stata bruciata stamattina a Reggio Calabria dall’ex marito, un 42enne napoletano. Il veliVolo, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo ed operante sul territorio nazionale anche per ...

Maltempo - la mareggiata “inghiotte” il Lungomare di Reggio Calabria : allagata l’Arena dello Stretto - onde violente si abbattono sul “chilometro più bello d’Italia” [FOTO e VIDEO] : 1/16 Foto di Luca Cannizzaro ...

Chi è Ciro Russo - l’uomo in fuga che ha dato fuoco alla moglie a Reggio Calabria : Ciro Russo ha percorso in auto oltre 400 km dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, per raggiungere Reggio Calabria. Quindi ha appiccato il fuoco sulla sua ex compagna, colta di sorpresa in pieno giorno in una strada molto trafficata davanti al liceo artistico. Poi è fuggito.Continua a leggere

