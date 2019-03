Reggio Calabria | cerca di dare fuoco alla ex moglie nell’auto Ricercato dalla polizia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Ha tentato di incendiare l’auto dell’excon la donna dentro. Il fatto è avvenuto apoco prima delle 9 di questa mattina nei pressi della scuola Frangipane. Dopo aver aperto lo sportello dell’autovettura, l’uomo ha sparso liquido infiammabile e ha datovettura. Le fiamme hanno provocato rilevanti ustioni in diverse parti del corpo della donna. Compiuto il suo gesto, il soggetto, del quale non sono state rese note ancora le generalità, si è poi datofuga facendo perdere le proprie tracce.Stando a quanto sostiene lasi tratterebbe di un uomo nato a Napoli e residente ad Ercolano da dove, nei giorni scorsi, era evaso dai domiciliari a cui era sottoposto. Non aveva condanne ma evidentemente era sottoposto a una misura cautelare in attesa di essere processato. Sul posto, in via Frangipane, sono intervenute le volanti. Dopo aver soccorso ...

