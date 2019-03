Real Madrid | effetto Zidane | Isco e Marcelo si allenano a Valdebebas nel giorno libero

Zinedine Zidane - le parole clamorose su Cristiano Ronaldo al Real Madrid : cosa si è fatto scappare : Le sorprese al Real Madrid potrebbero non fermarsi al ritorno clamoroso di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos dopo appena nove mesi dall'addio del francese. La missione di Zizou è delle più ...

Juventus-Atletico Madrid : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo Reale : Juventus-Atletico Madrid: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale tempo di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino stasera andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale Juventus-Atletico Madrid. Calcio d’inizio previsto per le ore 21 italiane. Juventus-Atletico Madrid: ai bianconeri serve l’impresa Capitolo Juventus: il momento è finalmente giunto. L’ora ella verità di questa ...

Real Madrid : Hazard in arrivo - via Bale : Dentro Hazard , Chelsea, e fuori Bale : secondo la Gazzetta dello Sport , possono essere questi i primi grandi movimenti sul mercato del nuovo Real Madrid di Zidane .

Real Madrid - Neymar o Mbappè? Perez : “Entrambi. Ronado…” : Real Madrid, Neymar E MBAPPE gli obiettivi – È un Florentino Perez visibilmente ringalluzzito quello che ha parlato ieri a margine della conferenza stampa del ritorno di Zidane al Real Madrid. I blancos ritrovano l’allenatore che li ha portati a vincere 3 Champions League consecutive, record che difficilmente verrà battuto in futuro da qualsiasi altra […] L'articolo Real Madrid, Neymar o Mbappè? Perez: “Entrambi. Ronado…” proviene da ...

Il Real Madrid chiama - la risposta di Ronaldo non si fa attendere : “la Spagna non mi manca” : Il portoghese ha ammesso di trovarsi a meraviglia in Italia, sottolineando di non avere nostalgia di Spagna e Portogallo Cristiano Ronaldo si dice “felice in Italia” e sottolinea di non avere nostalgia della Spagna, anche se lì ha lasciato “molti amici e un grande club” come il Real Madrid. AFP/LaPresse In un’intervista alla Dazn spagnola il fuoriclasse portoghese parla della sua esperienza a Torino con la ...

Real Madrid - Zidane allontana la Juve e vuole tenere Marcelo : Dopo la presentazione di ieri, il neo-tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, vuole subito mettere le cose in chiaro. Il francese, secondo il quotidiano portoghese “A Bola“, vorrebbe trattenere Marcelo. Il terzino brasiliano piace molto alla Juventus, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo. Il tecnico dei “Blancos”, tornato sulla panchina madrilista, dopo le dimissioni al termine della scorsa stagione, vuole ...

Zidane al Real Madrid - Amoruso dubbioso ai microfoni di CalcioWeb : “eppure Allegri alla Juve…” : A margine dell’intervista esclusiva di Nicola Amoruso concessa ai microfoni di CalcioWeb, emerge un interessante pensiero in merito alla scelta di Zidane (i due sono stati compagni alla Juve) di tornare sulla panchina del Real Madrid. L’attaccante di Cerignola si è mostrato dubbioso sulla scelta fatta dal francese, anche in virtù di ciò che potrebbe accadere con Allegri a Torino. Queste le sue parole: “Definisco la sua ...

Real Madrid - le condizioni 'imposte' da Zidane per tornare : Quella cifra potrebbe essere stanziata dunque per il giovane francese campione del mondo. Sembra ormai scontato l'addio di Karim Benzema , con un'idea nemmeno tanto pazza di un ritorno al Lione dove ...

Real Madrid - Zidane ha chiesto garanzie dal mercato per tornare : Florentino Perez prepara i botti : Zinedine Zidane ha avuto garanzie dal Real Madrid in merito ai colpi da mettere a segno in estate per rafforzare la squadra dopo il flop in questa annata Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid cambia le strategie di mercato dei ‘blancos’ a caccia di un rilancio dopo l’eliminazione in Champions League e che vedono l’obiettivo Liga ormai un lontano miraggio con il Barcellona scappato a +12 punti ...

Real Madrid - Zidane parla del ritorno di Cristiano Ronaldo : Real Madrid, il ritorno di Zidane apre a quello di Cristiano Ronaldo? La domanda, in un mondo come quello del calcio dove tutto può accadere - a maggior ragione quando si parla di Real Madrid - è ...

A Bola Brasil : «Occhio Juve - Zidane vuole trattenere Marcelo al Real Madrid» : TORINO - Il clamoroso ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid potrebbe cambiare molte cose in casa dei blancos. La situazione nello spogliatoio delle merengues è caratterizzata da malumori e ...

Real Madrid - Zidane carica l’ambiente : “Ora sono tornato a casa” : Real Madrid Zidane – Dopo mesi di agonia per i tifosi del Real Madrid che, tra Lopetegui e Solari, hanno visto i propri beniamini pluricampioni d’Europa sprofondare in Liga e in Champions League, adesso forse potranno vedere un cambiamento. Eh si, perché il ritorno di Zidane apre nuovi scenari interessanti per il futuro dei blancos. […] L'articolo Real Madrid, Zidane carica l’ambiente: “Ora sono tornato a ...

Ronaldo-Real Madrid - clamoroso ritorno con Zidane? Questa la verità! : RONALDO REAL Madrid- Zinedine Zidane sorprende tutti e dice sì nuovamente al Real Madrid. Una decisione nata nelle scorse settimane e poi sentenziata nelle scorse ore. Un sì scaturito anche piuttosto in fretta, Zidane ha confessato che il Real Madrid è la sua casa e non ha avuto particolari dubbi sul suo ritorno. Chiaramente, l’arrivo […] More

“Zeman è il nuovo allenatore del Real Madrid” : la gaffe di Sky Sport : “Ufficiale: Zeman nuovo allenatore del Real Madrid. Contratto fino al 2022“. Così si leggeva nella grafica dell’ultimora in sovraimpressione su Sky Sport, peccato però che ad approdare sulla panchina dei blancos fosse in Realtà Zinedine Zidane. Un errore che non è sfuggito ai telespettatori che hanno subito segnalato la cosa sui social. La gaffe è durata pochi minuti, poi subito è stata corretta dalla redazione. Colpo di scena.#RealMadrid ...