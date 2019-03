Ranieri per ora risolleva il morale dei giocatori Ma il mister ammette | «Salvo solo il

Buona la prima per Ranieri : Inter dista tre punti : Parte con una vittoria la nuova avventura giallorossa di Claudio Ranieri. La squadra del neo tecnico conquista la vittoria nel

Calcio - ritorno con vittoria per Ranieri alla guida della Roma. 2-1 all’Empoli firmato El Shaarawy-Schick : Con tanta sofferenza, ma Claudio Ranieri alla sua prima partita dopo il ritorno sulla panchina della Roma conquista subito una vittoria. I giallorossi sconfiggono per 2-1 l’Empoli con un eurogol di El Shaarawy e un colpo di testa di Schick. Il pareggio momentaneo dei toscani è rappresentato da un’autorete di Juan Jesus. La Roma ha terminato il match in inferiorità numerica causa doppia ammonizione di Florenzi, stasera con la fascia di capitano ...

Roma-Empoli 2-1 - buona la prima per Claudio Ranieri : Roma, 11 mar., askanews, - buona la prima per Claudio Ranieri. Al ritorno sulla panchina giallorossa dopo 8 anni, la Roma bette l'Empoli 2-1. I giallorossi trovano 3 punti importanti per la corsa ...

Roma-Empoli 2-1 - 27a giornata Serie A 2019 : esordio vincente per Ranieri sulla panchina giallorossa - decide la rete di Schick : Successo di fondamentale importanza per la Roma nel posticipo della 27a giornata della Serie A 2018-2019. La formazione giallorossa si è imposta sull’Empoli con il risultato di 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy e di Schick, ma ha sofferto tantissimo nel finale rischiando anche la beffa del pareggio con una rete annullata alla squadra toscana grazie all’intervento della VAR. esordio positivo dunque per Claudio Ranieri che conquista ...

Roma - buona la prima per Ranieri : Empoli battuto 2-1 : Una Roma falcidiata dagli infortuni e scossa dalla rivoluzione di questa settimana batte l'Empoli 2-1 e regala a Ranieri la gioia della vittoria nel giorno del ritorno sulla panchina...

Serie A Empoli - Iachini : «Ranieri? Per me è un maestro» : Empoli - "Per Di Francesco mi dispiace molto. Nel calcio sono gli allenatori a pagare. Ritrovo Ranieri , per me è stato un maestro. E' un grande tecnico e un grande uomo" . Il tecnico dell' Empoli , ...

Roma - Ranieri in ansia anche per Zaniolo : Due allenamenti per prendere visione dell'umore della squadra, per far capire al gruppo che si riparte da zero e forse per perdere Zaniolo. Parte subito in salita l'avventura di Ranieri che, oltre ...

Infortunio Zaniolo - che tegola per Ranieri : forfait per il giallorosso : Infortunio Zaniolo – Sono ore caldissime in casa Roma, nelle ultime ore è arrivato il ribaltone in panchina con l’esonero di Eusebio Di Francesco dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto e l’arrivo di Claudio Ranieri. La squadra è al lavoro per preparare il posticipo contro l’Empoli, la Roma non può permettersi un passo falso. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il tecnico Ranieri, ...

Roma-Empoli - la probabile formazione giallorossa : Manolas out - dubbio Schick per Ranieri : Roma-Empoli è l'ultimo match in programma lunedì 11 marzo per la ventisettesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri debutterà sulla panchina giallorossa con importanti problemi di formazione, dovuti alle tante assenze da gestire, tra squalificati e infortunati. Un match che in ogni caso la Roma dovrà vincere a tutti i costi, non solo per cancellare i ko nel derby e in Champions League, ma anche perché un mancato successo allontanerebbe la ...

Ranieri : 'Non ho dormito per l'emozione - sono migliore di prima' : ' Claudio non è solo un tifoso della Roma, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio. Ora abbiamo bisogno di mani del genere, in grado di guidarci tra le prime 4 per rigiocare la ...

Gattuso - contento per ritorno Ranieri : "Ha vinto un campionato con il Leicester facendo un miracolo sportivo, da più di 30 anni allena in giro per il mondo, anche in Inghilterra, Spagna e Francia, ha una grande conoscenza e, anche se è ...

Totti : Ranieri per finire tra prime 4 : "Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio - le parole del dirigente giallorosso riportate sul sito del club ...

Ranieri torna alla Roma : nella prima esperienza giallorossa vinse oltre metà delle partite : Dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League, la Roma ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato Di Francesco, la squadra capitolina, che si trova al quinto posto in classifica in Serie A dopo Juventus, Napoli, Milan e Inter, ha deciso di puntare su Claudio Ranieri, reduce da una brutta esperienza in Premier League con il Fulham. Quello di Ranieri è un ritorno sulla panchina giallorossa. In molti, infatti, ricorderanno la sua esperienza ...