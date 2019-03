Rai | dal Piano Industriale ricavi e risparmi per 18 | 4 milioni Ma pagano i Tg

Napoli - Raid della banda del buco alle Poste : sette impiegati picchiati - tre in ospedale : banda del buco in azione alle Poste in piazza Mazzini, a Napoli. Il gruppo di rapinatori, travisati in volto e armati, ha atteso l'orario di apertura degli uffici postali per aggredire il personale e ...

Palermo - ancora vandali a Brancaccio : sesto Raid nell'area dove sorgerà l'asilo dedicato a don Pino : Ennesimo raid vandalico ieri mattina nell'area in cui sorger l'asilo nido a Brancaccio intitolato a Padre Pino Puglisi . Ieri mattina in pieno giorno, dei ragazzini hanno per la sesta volta rotto e ...

Al Bano fuori dall’UcRaina e inserito in una lista nera come minaccia alla sicurezza nazionale : Al Bano fuori dall'Ucraina per volere del Ministero della Cultura. Queste le ultime notizie trapelate sul futuro internazionale dell'artista di Cellino San Marco, che è stato ufficialmente inserito in una lista di 147 persone con la quale si bandisce l'ingresso a personaggi che rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale. L'elenco dei sospettati è stato aggiornato su richiesta del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale ...

Come vedere la Rai in streaming dall’estero : La Rai è la nostra TV di servizio pubblico che trasmette vari programmi interessanti, quest’anno anche la migliore partita di Champions con una squadra italiana del turno di mercoledì. Per chi è in Italia, vedere i canali dell’azienda di stato è semplice anche senza un televisore, basta semplicemente connettersi al sito RaiPlay.it oppure utilizzare la […] Come vedere la Rai in streaming dall’estero

Cast e personaggi di Salvation 2 su Rai4 dal 10 marzo - il team di Darius contro la fine del mondo : trame primi episodi : Il team di scienziati di Darius Tanz torna con Cast e personaggi di Salvation 2. I nuovi episodi della serie fantascientifica debuttano da oggi, domenica 10 marzo, in prima assoluta su Rai4. Scritta e ideata da Liz Kruger e Craig Shapiro, lo show segue gli eventi innescati dalla scoperta di un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Nella prima stagione, lo studente e nerd Liam, insieme al genio della tecnologia Darius, hanno informato il ...

TV - Rai1 : “Il nome della rosa” - 2° appuntamento con la serie tratta dal libro di Umberto Eco : Dopo il grandissimo successo della prima puntata, lunedì 11 marzo RAI1 manda in onda la seconda parte de “Il nome della rosa” con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, con Sebastian Koch, James Cosmo, Antonia Foteras e con Michael Emerson e la regia di Giacomo Battiato. In questa ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - da Leonardo a Vespucci : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

TV - Rai5 : “Luci e ombre del Rinascimento” - dalla Bruges di Van Eyck agli autoritratti di Dürer : L’evoluzione dell’arte europea dai cosiddetti “primitivi fiamminghi” ai giganti del Rinascimento italiano. La racconta lo storico Waldemar Januszczak, critico e volto noto della BBC, nella serie in quattro episodi “Luci e ombre del Rinascimento”, in onda da lunedì 11 marzo alle 19.15 su RAI5. Dopo il racconto delle meraviglie nascoste dell’arte medievale, Januszczak continua il suo personale viaggio nella storia dell’arte ...

TV - Rai5 : “Di là dal fiume e tra gli alberi” - il porto di Palermo : “Panormos”, città tutto porto. Così l’avevano ribattezzata gli antichi greci, perché il mare allora si insinuava all’interno delle abitazioni rendendola un approdo naturale. Eppure nel tempo, Palermo sembra aver voltato le spalle al mare. Il nuovo episodio della serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli alberi”, in onda domenica 10 marzo alle 22.05 su RAI5, percorre un itinerario da costa a costa all’ombra del monte ...

TV - Rai3 : “Kilimangiaro” - dalla Florida la campionessa di paracadutismo Roberta Mancino : Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 10 marzo alle 15.30 su RAI3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich l’ingegnere Fabio Dalmonte per conoscere le barriere che salvano i fiumi dalla plastica, la biologa marina Mariasole Bianco e Stefania Morra di Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit, per ...

Cast e personaggi di Babylon Berlin alla conquista di Rai4 dal 9 marzo tra gangster - droga e omicidi : Cast e personaggi di Babylon Berlin sono pronti ad andare alla conquista di Rai4 a partire da oggi, 9 marzo, e per le prossime settimane. Dopo il primo passaggio su Sky Atlantic, la produzione arriverà in chiaro ma non in prima serata bensì in seconda, ovvero dalle 23.00 circa in poi. I primi episodi della spettacolare serie in stile noir andranno in onda oggi, sabato 9 marzo, in prima visione su Rai4, per riportare il pubblico nella Berlino del ...

Usa - robot annuncia a paziente in ospedale : 'Non torneRai a casa - stai morendo' : I robot, in corsia , dovrebbero rappresentare una risorsa, ma non sempre è così. E un esempio di come le macchine non dovrebbero sostituire l'uomo arriva da un ospedale di Fremont, città della Contea di Alameda in California. Nei scorsi giorni, Ernest Quintana, ricoverato in gravi condizioni e la nipote che lo assisteva, sono stai raggiunti nella loro stanza da un robot che li ha informati che il paziente stava morendo e che quindi non sarebbe ...

Su Rai 1 torna "Meraviglie" - Alberto Angela riparte dalla città sommersa di Baia : anticipazioni : Il 12 marzo in prima serata su Rai Uno la nuova stagione di “Meraviglie - La penisola dei Tesori”. La prima puntata è...