Ragusa | vasto incendio tra il Donnafugata Resort e il Villaggio Kastalia

quotidianodiragusa

(Di martedì 12 marzo 2019) Unè scoppiato in contrada Piombo tra ile ilnel territorio di. Sul posto vigili fuoco

CorriereRagusa : Vasto rogo sospinto dal forte vento nella Valle dell'Ippari: molte squadre dei vigili del fuoco al lavoro - Vittori… - deg_giuseppe : RT @briganti3: 'Il governo nazionale da un canto dice di non volere fare le grandi opere per favorire quelle a valenza territoriale come la… - GiuseppePepe10 : RT @briganti3: 'Il governo nazionale da un canto dice di non volere fare le grandi opere per favorire quelle a valenza territoriale come la… -