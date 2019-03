Ragazza italiana trovata morta in casa a Manchester : due fermi per omicidio : Una Ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester, in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto. Lo riporta oggi il Giornale di Brescia....

Ragazza italiana aggredita a Rabat : Una giovane italiana originaria della provincia di Bologna è stata aggredita e lievemente ferita a Rabat, in Marocco , in un attacco per il quale è stato escluso il movente terroristico. Secondo ...

Tentano di violentarla dopo il suo compleanno - Ragazza italiana accoltellata a Rabat : Doveva essere una tranquilla serata, dopo i festeggiamenti per il compleanno. Per V., 23 anni, studentessa italiana a Rabat, la giornata di festa si è trasformata in un incubo. Tre uomini in auto appostati sotto casa, l'hanno molestata, strattonata fino a strapparle i pantaloni e ferita con un coltello. Se l'è cavata con nove punti di sutura alla gamba sinistra ed è stata dimessa la stessa notte dell'aggressione.Stava ...

Esplosione Parigi - operata alla gamba la Ragazza italiana ferita - : L'intervento sulla 24enne Angela Grignano è riuscito, i medici seguono attentamente il decorso post-operatorio. La giovane si trovava nella capitale francese da circa due mesi e lavorava in un hotel ...

Una Ragazza italiana ha ammaliato il Guardian con una meravigliosa equazione di buon anno : ... «Richard Dawkins una volta ha detto che la scienza è la poesia della realtà: io credo che la scienza sia anche la magia della realtà . Tutti hanno il diritto di studiarla e di esplorarne i contenuti ...