Ragazza bresciana trovata morta in casa a Manchester | fermati due ventenni

Ragazza bresciana di 26 anni uccisa in casa a Manchester : Avrebbe dovuto iniziare a lavorare come infermiera martedì, invece è stata uccisa in casa a Manchester nella notte tra sabato e domenica. La polizia inglese ha fermato due uomini di 21 e 25 anni, sospettati dell'omicidio. A riportare la notizia è il Giornale di Brescia. La vittima si chiama Lala Kamara, ha 26 anni, nata in Senegal ma cittadina italiana, cresciuta in provincia di Brescia da quando aveva quattro anni.

