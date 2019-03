Rafa Nadal versione chef | “amo cucinare | scelgo io stesso i prodotti al mercato Adoro

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019)parla apertamente della sua passione per la cucina: il tennista maiorchino ama fare la spesa e scegliere i propri ingredienti, per poi dilettarsi ai fornellinon ha mai nascosto la sua passione per la cucia. Al fine di mantenere una vita sana ed equilibrata, un must per ogni sportivo è quello di fare attenzione a tavola. Il tennista spagnolo dunque, quando i ritmi frenetici del calendario tennistico glielo consentono, ama dilettarsi in cucina conche sceglie luial. Intervistato da Mercacei, il numero 2 del ranking ATP ha spiegato: “mi piace molto, è divertente. Non so fare molte cose ma le cose che faccio mi piacciono tanto. Mi piace andare alo al supera Manacor e scegliere del pesce per poi prepararlo con le patate e l’insalata. Cucino anche la pasta, anche se negli ultimi tempi ne mangio di ...

TennisWorldit : Xisca Perello svela il Rafa Nadal benefico - Fprime86 : RT @tennisitaly: Indian Wells, che fenomeni Attesa per Nole vs Rafa - tennisitaly : Indian Wells, che fenomeni Attesa per Nole vs Rafa -