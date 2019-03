Premio “Impresa Etica” | imprenditori e lavoratori uniti per il bene comune | ad Asti

comunicatistampa

(Di martedì 12 marzo 2019), 12 marzo 2019 – Sabato 16 e domenica 17 marzoospiterà la cerimonia finale delnazionalepromosso dall’Associazione San Giuseppe Imprenditore, che assegnerà riconoscimenti a sei imprese di tutta Italia. In concomitanza sarà assegnata la prima edizione del“San Giuseppe Marello”, istituito dalla Congregazione degli Oblati per premiare un’impresa ...

