PRATO | FIGLIO DELLA PROF È DELL' ALUNNO | CONFERMA DEL DNA Le dichiarazioni dei legali

Il figlio della prof di PRATO è del suo alunno : il test del Dna lo conferma : Prato. Per gli investigatori attribuire la paternità del bimbo è uno degli elementi necessari per definire i rapporti tra la donna e il minore.

PRATO - il marito dell'infermiera che dava ripetizioni d'inglese : "Ma ora che succede? Lo perdo questo figlio?" : "Ma ora che succede? Lo perdo, questo figlio?". Sono queste le parole pronunciate da un uomo precipitato in un dramma familiare. È il marito dell' infermiera indagata dalla Procura di Prato per violenza sessuale su minore. Lo riporta il Corriere della sera.Sua moglie è stata denunciata lunedì scorso dai genitori di un quattordicenne, dopo che il ragazzo ha raccontato loro una storia pazzesca: la donna che gli faceva ...

PRATO - sesso con l’allievo e l’ombra del ricatto : “Se mi lasci dico che il figlio è tuo” : I genitori del ragazzo: “È stato circuito”. La donna chiede di essere interrogata dai pm. Attesa per i risultati del test del Dna sul bambino

PRATO - prof accusata di aver avuto un figlio con un 14enne nega : “Sono una mamma felice” : Si è detta "pronta a effettuare l'esame del Dna" la professoressa indagata a Prato per violenza sessuale ai danni di un 14enne e che cinque mesi ha dato alla luce un bambino. La donna si è recata in Questura accompagnata dal marito, dichiarando di "non avere nulla da nascondere" e definendosi "una mamma felicissima dopo aver scelto di tenere il piccolo". Per il legale della famiglia del 14enne, "la docente era chiaramente innamorata del ...

PRATO - 14enne accusa la prof : "Dice che il suo neonato è figlio mio". Ma lei nega : "Pronta al test del Dna" : "Quando le ho detto che non volevo più andare da lei mi ha rivelato che il figlio appena avuto non era del marito ma bensì mio". L'accusa è di quelle che lascia a bocca aperta. A farla un ragazzo di 14 anni di Prato nei confronti di un'infermiera di 35 anni, amica di famiglia, che gli dava ripetizioni private d'inglese. Da qui è scattata l'indagine della Procura di Prato per violenza sessuale su minore.L'indagata si ...