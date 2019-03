laragnatelanews

(Di martedì 12 marzo 2019)La911 ha cinquant’anni. Si è trasformata nel tempo e rappresenta, nel proprio livello d’appartenenza, l’evoluzione dell’automobile. Cambiata si, ovviamente, rimanendo però fedele a quell’idea iniziale che la rende identificabile e unica. Chiunque riconosce quel modello di. Oggi ha un nuovo nome,”Type 992“, infarcita di equipaggiamenti che oggi consideriamo high-tech, che nel giro di pochi anni, saranno normale dotazione per tutte le auto. Anche questa, ne siamo certi, diventerà un’ulteriore iconastoria dell’Auto.Difficile parlare di difetti, per un prodotto del genere. I termini più appropriati si avvicinano a “personalità e caratteristiche”. Auto sportiva, non dura e pura. Nata per stupire si, ma con garbo. Il propulsore di questa ottava edizione è sempre un sei cilindri ...

MaurizioMurgia : Porsche “Type 992” in strada la nuova generazione della storica 911 - MaurizioMurgia : Porsche 'Type 992' in strada la nuova generazione della storica 911 - La Ragnatela News - MaurizioMurgia : La Porsche 911 ha cinquant'anni. Si è trasformata nel tempo e rappresenta, nel proprio livello d'appartenenza, l'ev… -