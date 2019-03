Polizia penitenziaria e Authority - ecco tutti i concorsi di marzo : Online la rassegna quindicinale di tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i...

Carcere di Quarto d'Asti : aggredito agente di Polizia penitenziaria : Nel Carcere di Quarto d'Asti si è verificata l'ennesima aggressione ad un agente della polizia penitenziaria. Il fatto nel reparto a regime di alta sicurezza. Un recluso di 49 anni nativo del ...

Concorso Polizia penitenziaria 2019 - 754 posti : tutte le informazioni per partecipare : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Concorso, indetto con decreto lo scorso 11 febbraio, ha lo scopo di potenziare il quantitativo di personale in servizio presso l’amministrazione Penitenziaria. La domanda per il Concorso Polizia Penitenziaria va inviata entro e non oltre il 6 aprile 2019. Vediamo assieme i requisiti necessari per ...

Concorso Polizia penitenziaria : a bando 754 posti per Allievi Agenti : C'è tempo fino al 4 aprile per partecipare al Concorso pubblico per il reclutamento di 754 Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria. Il bando prevede una selezione basata su titoli e sull'espletamento di diverse prove; chi verrà reputato idoneo al ruolo sarà ammesso direttamente al corso di formazione previsto.Continua a leggere

Napoli - la Polizia penitenziaria in protesta : 'Facciamo lo sciopero della fame : 'Continua la protesta degli agenti della polizia penitenziaria di Napoli Poggioreale attraverso lo sciopero della fame, astenendosi dalla mensa ordinaria di servizio e non manca giorno in cui vengono ...

Sanremo - agente di Polizia penitenziaria si toglie la vita vicino al carcere : Un assistente capo della polizia penitenziaria, di 48 anni, originario della Sardegna e in servizio nel carcere di Sanremo, si è tolto la vita questa mattina, sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'...

Polizia penitenziaria - concorso truccato : 3 arresti e ben 160 indagati : I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria , Nic, hanno eseguito tre misure ...

Truffa concorso Polizia penitenziaria svolto nel 2016 : 160 indagati - tre agli arresti : Nella mattinata odierna è stata notificata la conclusione delle accurate indagini svolte per un totale di 160 concorrenti che avevano svolto nell'anno 2016 un concorso per accedere al corpo della polizia penitenziaria. Secondo quanto dichiarato dalle Forza dell’Ordine è stato eseguito l’ordine di arresto ai domiciliari nei confronti di tre elementi, Dario Latela, Carolina Caiazzo e Daniele Caruso, ritenuti responsabili di aver divulgato ...

Sissy : scoperta una lettera in cui l'agente di Polizia penitenziaria denunciò le colleghe : Redatta a mano, in stampatello: una lettera cruciale spuntata solo ora, potrebbe imprimere una svolta alle indagini sulla morte di Sissy Trovato Mazza. A scoprirla è stato Salvatore Trovato Mazza, battagliero papà di Maria Teresa, per tutti Sissy, l'agente di polizia penitenziaria di origine calabrese, morta il 12 gennaio dopo due anni di coma. In servizio presso il carcere femminile di Venezia, Sissy fu trovata in fin di vita in un ascensore ...