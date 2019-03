Al 'tavolo pmi' al ministero dello Sviluppo il vicepremier Luigi Di Maio "ci ha chiesto di elaborare delle proposte nell'ottica della crescita e dello sviluppo", con "unache apprezziamo", riferisce lasciando il tavolo il leader di Confindustria Vincenzo. Il ministro "ci ha confermato che stanno lavorando allo sblocca-cantieri",agge. Cenni alla Tav?risponde con un sorriso ed una battuta: "No, nessuno per non rovinare la giornata al ministro".(Di martedì 12 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Pmi,Boccia:bene disponibilità governo - sdavite110 : Il tavolo al @MISE_GOV sulle PMI - fisco24_info : Crescita, tavolo imprese-Di Maio. Boccia: presto proposte per reagire: Confronto tra il ministro dello Sviluppo eco… -