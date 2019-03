Pirlo | “Juve subito aggressiva Ecco per chi sarà l’occasione della vita”

juvedipendenza

(Di martedì 12 marzo 2019)la partita crucialeJuventus, può svoltare la stagione, in modo sia positivo che negativo. Per molti i bianconero hanno buone possibilità di ribaltare e lo conferma anche il maestro. Andrea, presente sul terreno dell’Allianz Stadium come inviato per Sky Sport, ha parlato prima del match tra Juventus e Atlético Madrid, definendo il … More

SkySport : ? Verso #JuventusAtletico ? C'è anche @Pirlo_official ? Ore 21:00 ?? #SkySport Uno ?? Tutti gli aggiornamenti ?… - forumJuventus : [CorSera] Pirlo allenatore della Juve Under23: trattativa avviata, si lavora per un accordo definitivo ??… - Atilajuventino : RT @SkySport: ? Verso #JuventusAtletico ?? @Pirlo_official ? Ore 21:00 ?? #SkySport Uno ?? Tutti gli aggiornamenti ? -