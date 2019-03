umbrianotizieweb

(Di martedì 12 marzo 2019) UMWEB, ", "inpresso l'area esterna dell'edificio che ospita ladi. Un intervento del valore di 25.000 euro che l'Amministrazione comunale sta attuando in ...

Umbria_N_Web : Piegaro – Lavori in corso negli spazi esterni della Scuola Materna. Ferricelli: “Si completa il progetto di sistema… - LaVoceDelTerrit : Piegaro: lavori in corso negli spazi esterni della Scuola Materna - UmbriaDomani : Piegaro, lavori in corso negli spazi esterni della Scuola Materna. Ferricelli: 'Si completa il progetto di sistemaz… -