Piede diabetico | Italia all' avanguardia per cure e assistenza

Diabete - i consigli degli esperti : ecco il decalogo per prevenire il Piede diabetico : L’Italia è una delle nazioni al mondo che più ha migliorato gli indicatori di salute e gli esiti del piede diabetico negli ultimi vent’anni. Negli ultimi 10 anni il numero delle amputazioni dovute al piede diabetico si è ridotto di circa il 40 per cento. E questo ci colloca tra le nazioni con il minor numero di amputazioni al mondo. Merito questo dell’aumentata consapevolezza della gravità del piede diabetico tra gli operatori e tra i pazienti, ...

Alcune indicazioni per curare il Piede diabetico : Il diabete, nelle sue forme più aggressive, può causare la formazione di ulcerazioni al piede. Questa patologia può rappresentare una minaccia per l'intera gamba, perciò non va sottovalutata, ma curata con le dovute attenzioni. L'obiettivo è quello di guarire le ulcere eliminando l'iperpressione. Di seguito, un elenco di alcuni trattamenti specifici per la cura del piede diabetico.