Perché l' Egitto ha arruolato Hamas nella sua lotta al terrorismo

Perché attivisti e ong in Egitto sono bersagli di un boom di cyberattacchi : Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi (foto Mohamed El-ShahedM/Afp/Getty Images) L’Egitto si sta trasformando in una “prigione a cielo aperto” per chiunque osi criticare il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi, denuncia Amnesty International. Non è una novità: negli ultimi anni le autorità egiziane hanno costantemente preso di mira le organizzazioni non governative, limitando la loro libertà di associazione e di espressione ...