Pensioni anticipate e quota 100 | ipotesi emendamento per un bonus per ogni figlio

Pensioni anticipate : per 1300 esodati si apre la possibilità di Q100 e Opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 marzo 2019 vedono allargarsi la platea dei lavoratori potenzialmente coinvolti dalla nuova flessibilità previdenziale, grazie all'estensione del riscatto della laurea e degli altri periodi non valorizzati ai fini Pensionistici. Nel frattempo, prosegue il pressing dell'opposizione in merito alla quota 100 e al reddito di cittadinanza, mentre alla Camera si verificano gli emendamenti e si delineano i ...

Pensioni anticipate : per l'8 marzo il focus sindacale sulle donne - Tridico commenta Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 marzo 2019 vedono emergere ancora una volta il tema delle differenze di genere rispetto alla situazione del lavoro e della previdenza femminile. Nel frattempo prosegue il dibattito politico sulla quota 100, con le prime dichiarazioni rilasciate dal Commissario designato Tridico. Infine dall'opposizione arrivano nuove forti critiche al meccanismo di prepensionamento flessibile avviato con il decretone, ...

Pensioni anticipate opzione donna : resta il nodo escluse : Con il decretone si sono registrate importanti novità anche per le donne che desiderano fruire della cosiddetta opzione donna, ovvero una misura in grado di assicurare l'uscita dal lavoro prima dei 60 anni purché si posseggano precisi requisiti e si accetti il ricalcolo contributivo puro dell'assegno. Vincoli che portano di fatto ancora molte donne a risultare escluse dall'opzione, sia perché tagliate fuori dai requisiti, sia perché il ricalcolo ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : 25mila medici verso l'uscita dal lavoro entro il 2021 : Torna ad emergere con preponderanza la questione dei pensionamenti nel settore sanitario, con un nuovo allarme giunto nelle scorse ore direttamente dal sindacato dei medici dirigenti. Ad evidenziare la complessità della situazione verso la quale si dirige il comparto dopo l'avvio della Quota 100 è infatti l'Anaao - Assomed, che ha diffuso le proprie stime in merito alle possibili uscite di medici dal sistema sanitario nel triennio di ...

Pensioni anticipate - nuovo record per quota 100 : raggiunte le 77mila domande : Non passa giorno che l'Inps non aggiorni i dati sulle istanze presentate per l'uscita anticipata con quota 100, moltissime le persone, quasi 77 mila, quelle che hanno già provveduto a presentare la loro domande e moltissime, dicono i patronati, sono quelle che si sono recate anche solo per chiedere lumi in merito. "Talvolta - dice Domenico Cosentino, Presidente del Patronato Inapi, intervistato dal sito 'Pensione per tutti' - ai richiedenti non ...

Pensioni anticipate precoci - domani ultimo giorno per istanze quota 41 : domani sarà l'ultimo giorno di tempo utile per tutti coloro che devono verificare i requisiti di accesso alla quota 41, entro il 1 marzo 2019 infatti, si dovranno inviare all'INPS, tutte le pratiche necessarie e la relativa documentazione. Questo provvedimento, lo ricordiamo, nemmeno con il Dl 4/2019 é stato esteso a tutti, ma resta in vigore con le norme esplicitate nella precedente legislatura, ossia potranno accedervi quanti hanno almeno 1 ...

Pensioni anticipate - superate le 70mila istanze - Salvini : 'Alla faccia dei chiacchieroni' : Dopo il grande successo di quota 100 il ministro Salvini decide di dire la sua attraverso i social, mostrandosi soddisfatto del gran numero, superiori alle 70 mila unità, di istanze presentate in così poco tempo, una vittoria, dice il vicepremier leghista nei confronti 'dei chiacchieroni', ossia quanti dicevano che il provvedimento non sarebbe servito a nessuno e sarebbe stato poco efficace. Vi é da dire che mentre il decreto passa al Senato, ...

Pensioni anticipate - per la quota 100 superate le 73mila domande di uscita : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 febbraio 2019 vedono arrivare da parte dell'Inps nuovi dati sul numero di richieste di accesso anticipato alla pensione tramite la quota 100. Nel frattempo, dall'Istituto Itinerari Previdenziali emerge un interessante dossier che fa chiarezza sulla necessità di distinguere il peso dell'assistenza da quello della previdenza rispetto all'effettivo impatto sul bilancio pubblico. Infine dal Comitato Opzione ...

Pensioni anticipate - resoconto incontro Governo-Sindacati : apertura su esodati : Dopo l'incontro interlocutorio avvenuto tra il leader dei sindacati e il governo, vi presentiamo una carrellata delle dichiarazioni di Cgil, Cisl e Uil, che hanno fatto un dettagliato resoconto sul summit con l'esecutivo, evidenziando i punti di apertura sulla riforma che l'esecutivo ha fatto intendere. Sono intervenuti a tal riguardo Annamaria Furlan, Cisl, Carmelo Barbagallo per la Uil e Maurizio Landini per la Cgil. Pensioni, resoconto di ...

Pensioni anticipate - quota 100 : 20mila domande in più a settimana rispetto alla Fornero : Un vero successo quello di quota 100, che ad oggi ha superato di gran lunga le 66 mila richieste di anticipo Pensionistico, una cifra che supera qualsiasi altra riforma previdenziale messa in atto prima d'ora. Paragonando il tutto al periodo dei Governi Renzi e Gentiloni, tra il 2017 e il 2018, le domande inoltrate nello stesso ambito si erano assestate a 59.400. Inoltre se si considera il periodo tra il 2012 e il 2018 con le otto salvaguardie ...

Pensioni anticipate per le donne - si pensa al bonus figli : Garantire maggiore flessibilità in accesso alla pensione per le donne con figli: è questo uno dei provvedimenti emersi dal confronto di ieri con le parti sociali e su cui si concentrerà il Governo nelle prossime settimane. L'ipotesi sembra per ora relegata alle uscite anticipate tramite la quota 100, ma potrebbe presto estendersi a tutto l'impianto normativo previdenziale, garantendo così un importante riconoscimento al lavoro di cura. Pensioni ...

Pensioni anticipate - la Confsal chiede di stabilizzare opzione donna e Ape sociale : Il confronto tra Governo e organizzazioni sindacali è proseguito nella giornata di oggi con un nuovo incontro tenutosi presso il ministero del Lavoro. Per l'occasione era presente anche la Confsal, ovvero la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori. A riferire la propria posizione dopo il nuovo vertice è stato in particolare il vice segretario generale Bruno Mariani, accompagnato nella delegazione da Vincenzo Di Biase e ...

Pensioni anticipate e Quota 100 - Salvini contro Fitch : 'Conta la vita reale' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 25 febbraio 2019 vedono arrivare la replica del Vice Premier Salvini all'Agenzia Fitch, nella quale si evidenziano i risultati raggiunti sinora con l'avvio della Quota 100. Nel frattempo dall'opposizione si punta il dito contro lo spot delle nuove Pensioni anticipate diffuso dalla Rai (giudicato ingannevole), mentre il testo del decretone arriva all'esame dell'aula del Senato. Infine, nella giornata di ...

Pensioni anticipate - quota 100 : 57.982 istanze presentate - record a Roma : Le richieste di pensione anticipata con la quota 100 continuano ad aumentare ed attualmente si è già raggiunta la cifra di 57.982 istanze presentate, un vero e proprio record specie a Roma. La corsa alle domande non si arresta, sebbene in molti continuino ad informarsi presso i Patronati per comprendere se la quota 100 sia la soluzione più conveninete per accedere alla quiescenza. Taluni, temono infatti, di avere un assegno eccessivamente ...