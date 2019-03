Pd contro Conte | vergogna la foto che taglia la torta a forma di ponte Fincantieri

Pd contro Conte - vergogna la foto che taglia la torta a forma di ponte : "La foto di Conte è la dimostrazione di quale sia livello di cinismo e disumanità a cui può arrivare la politica quando è ridotta a puro strumento di propaganda. A forza di slogan, Conte ha perso il ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r

Tav - mediazione di Conte fa esultare sia Lega che M5s : “Opera è partita”. “6 mesi per fermarla”. Lo scontro è solo rinviato : “I bandi partono”, dice la Lega. “Partiranno tra sei mesi solo se ci sarà l’ok italiano a un’opera in toto ridiscussa”, ribattono dal M5s. Tutti esultano e lo scontro interno al governo sul Tav è solo rinviato. È il frutto dell’escamotage giuridico e lessicale trovato dal premier Giuseppe Conte per mediare tra le due posizioni e scongiurare una crisi. Al Carroccio piace la parte della lettera di Telt in cui si dice ...

Autonomia - Giuseppe Conte gioca contro il Nord : "Non potrò mai permettere che...". Salta tutto? : «Sarò garante del fatto che verrà assicurata la coesione nazionale. Non potrò mai, mai, sottoscrivere un' intesa che possa compromettere l' interesse nazionale». Giuseppe Conte fissa i paletti sull' iter per l' Autonomia: «Prima dell' intesa definitiva vorremmo coinvolgere le commissioni competenti

Conte al Ducale - poi l’incontro a Certosa «Girerò l’Italia cantiere per cantiere» : Il presidente del Consiglio incontra il comitato “Ai confini della zona rossa”: «Gli indennizzi per i residenti vicino al cantiere ci sono»

Tav - scontro M5S-Lega sui bandi. Conte : 'Forti dubbi sulla convenienza dell'opera' | : Il premier si schiera e rilancia: "Parleremo con Francia e Ue". Poi ammette lo "stallo" sui bandi ma esclude una crisi di governo. Salvini: "Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio". Il ...

L’assist di Conte a Di Maio : “La Tav non mi convince”. Scontro M5s-Lega su bandi : E' stallo sulla Tav. A certificarlo e' il presidente del Consiglio in persona che, pero', esclude una crisi di governo. E rinvia la decisione sui bandi a lunedi', pur ammettendo che anche in questo caso "c'e' lo stallo". Le posizioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini restano distanti, sebbene il confronto "sia leale e franco" ma "non stiamo affatto litigando", assicura Giuseppe Conte. Il premier, premettendo di non avere mai espresso posizioni a ...