Pauley Perrette | la Abby di NCIS | torna in tv con una nuova serie comedy

(Di martedì 12 marzo 2019) Il suo addio a– causato da problemi di bullismo sul set – avvenuto nel 2017 aveva intristito i fan di tutto il mondo ma, dopo una pausa,– che nellacrime trasmessa da sempre su Rai2 interpretava il medico anatomopatologoSciuto – è pronta are sul piccolo schermo da protagonista. Sarà infatti uno dei personaggi principali dellaBroke, una mamma single che gestisce un bar e che si trova a dover accogliere in casa sua il fratello (finito in bolletta a causa di loro padre) e la moglie.: dopo l’addio diSciuto asarà una mamma single in Broke Dopo il saluto allaa cui aveva preso parte per quindici stagioni, con unadi tweetaveva fatto intendere di essere stata vittima per diverso tempo sul set di atti di bullismo ma di non aver rivelato nulla per proteggere la ...

