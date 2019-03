ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Azzurri sugli scudi a Soldeu, dove domani parte il gran Finale di stagione dello sci con le gare diuomini e donne. Le due stelle azzurre dell'alta velocita', Dominike Sofia Goggia, puntano entrambe alla vittoria ripetendo i successi successi conquistati nelle rispettive ultime gare dia Kvitfjell e Crans Montana. In piu', nei panni di vincitore annunciato dopo che in 1.25.79 e' stato decisamente il piu' veloce nella seconda decisiva prova cronometrata, puo' anche giocarsi qualche carta per la conquista della prestigiosadel mondo di. L'ultimo ed unico azzurro a riuscirci e' stato sinora il suo conterraneo Peter Fill nel 2016 e pure nel 2017. Per Dominik non sara' un'facile perche' deve vedersela con lo svizzero Beat, settimo tempo in 1.26.99 nella seconda prova cronometrata.nella classifica diha infatti ben 500 ...

ilfogliettone : Paris sfida Feuz per coppa discesa ma serve impresa - - Cicloweb_it : La presentazione della Paris Nice: possibile sfida colombiana fra Bernal e Quintana, tanti velocisti in gara. Per l… -