Parigi Nizza | Benett conquista la terza tappa Aru si ritira

Parigi Nizza 2019 - Fabio Aru si ritira : Roma, 12 marzo 2019 - Già finita la Parigi-Nizza di Fabio Aru: dopo 72 chilometri della terza tappa, il sardo ha accusato sintomi influenzali e ha preferito ritirarsi. Lo staff della Uae parla di ...

Ciclismo : Parigi-Nizza - tappa a Bennett : ROMA, 12 MAR - Sam Bennett, 5h16'25", ha vinto la 3/a tappa della Parigi-Nizza di Ciclismo, disputata fra Cepoy e Moulins-Yzeure, su un tracciato lungo 200 chilometri. In una tappa caratterizzata dal ...

Parigi-Nizza : seri infortuni a Uran e Barguil - si ferma anche Cavendish : La seconda tappa della Parigi-Nizza ha lasciato un bollettino medico molto pesante. Il vento ha segnato la corsa dall’inizio alla fine, provocando numerose cadute. Tra i corridori coinvolti hanno avuto la peggio anche due big come Rigoberto Uran e Warren Barguil, entrambi costretti al ritiro. Ha abbandonato la corsa anche Mark Cavendish, apparso in difficoltà in tutte le corse a cui ha partecipato in questa prima parte della stagione. Il ...

Parigi-Nizza 2019 : Sam Bennett vince in volata la terza tappa - battuto Ewan : Tanto vento anche oggi, ma non ci sono state differenze nell’ordine di secondi, nonostante un bellissimo attacco del Team Sky sul finale. La terza tappa della Parigi-Nizza 2019, di 200 km da Cepoy a Moulins/Yzeure, ha visto spuntarla allo sprint l’irlandese Sam Bennett (Bora-hansgrohe), al terzo successo stagionale. Resta al comando della classifica Dylan Groenewegen (Jumbo Visma). Due corridori al comando dopo una quarantina di ...

Parigi-Nizza 2019 – Bennett trionfa sul traguardo di Moulins/Yzeure : Groenewegen ancora leader : E’ Sam Bennett il vincitore della terza tappa della Parigi Nizza 2019: il corridore della Bora Hansgrohe trionfa in volata a Moulins/Yzeure ancora una tappa per velocisti, oggi alla Parigi-Nizza: la terza frazione della corsa francese ha visto trionfare davanti a tutti un eccellente Sam Bennett. Il corridore della Bora Hansgrohe ha avuto la meglio, al termine del tragitto che ha portato i corridori da Cepoy a Moulins/Yzeure, sui ...

Ciclismo - maxi caduta alla Parigi-Nizza : il gruppo spezzato in due [VIDEO] : Parigi-Nizza, una maxi caduta ha condizionato la tappa odierna, gruppo spezzato in due tronconi durante l’attraversamento di un ponte ristretto maxi caduta alla Parigi-Nizza che sta condizionando notevolmente la tappa odierna. Il gruppo è stato di fatto spezzato in due da un ingorgo venutosi a creare a ridosso di un ponte. La caduta di massa ha intasato il passaggio e dunque la prima parte del gruppo ha potuto acquisire un vantaggio ...

Ciclismo - Fabio Aru si ritira dalla Parigi-Nizza : Fabio Aru, ciclista della UAE Emirates, si ritira dalla Parigi-Nizza a causa di problemi di nausea e debolezza che lo hanno costretto al forfait Fabio Aru si ritira dalla Parigi-Nizza. Il corridore sardo del team UAE Emirates ha gettato la spugna nel corso della terza tappa odierna, 200 km da Cepoy a Yzeure. La sua squadra ha spiegato che Aru è alle prese con la nausea e uno stato di debolezza. La corsa transalpina è stata particolarmente ...

Parigi Nizza - Aru : ‘Tutto sotto controllo’ - ma arriva il ritiro : La Parigi Nizza di Fabio Aru non è certo cominciata bene. Lo scalatore della UAE Emirates ha faticato oltremodo in due giornate segnate dal fortissimo vento che ha spezzato più volte il gruppo in giornate che dovevano invece essere tranquillamente a favore dei velocisti. Quando il vento ha cominciato a spazzare la corsa, Aru è subito finito nelle retrovie senza più riuscire a recuperare terreno. In sole due tappe il vincitore della Vuelta 2015 ...

Parigi-Nizza 2019 - Fabio Aru : “Tutto sotto controllo ho preferito non rischiare. I miei appuntamenti sono più avanti” : Nonostante gli oltre 14 minuti di ritardo patiti nella seconda tappa della Parigi-Nizza, Fabio Aru si mostra sostanzialmente tranquillo, ben sapendo che non punta alla classifica generale, ma alla preparazione per i suoi futuri appuntamenti. Queste le parole raccolte che la Gazzetta dello Sport ha raccolto dalla voce del ciclista sardo: “Tutto sotto controllo. Il forte vento ha reso la tappa pericolosa, infatti ci sono state molte cadute. ...

Parigi-Nizza 2019 - Fabio Aru ci va cauto : “ho preferito non rischiare - tutto sotto controllo” : Fabio Aru per nulla allarmato dopo la seconda tappa della Parigi-Nizza 2019: le parole del sardo della UAE Emirates C’è anche Fabio Aru alla Parigi Nizza 2019: la corsa a tappe francese che sta regalando spettacolo. Tra cadute ed imprevisti, Groenewegen è riuscito ad aggiudicarsi le prime due tappe della corsa, guidando dunque la classifica generale. Il sardo della UAE Emirates ha chiuso la seconda tappa con gli ultimi, ma non ...

Parigi Nizza 2019 : start list - percorso e altimetria. Dove vederla : Parigi Nizza 2019: start list, percorso e altimetria. Dove vederla Dove vedere la Parigi Nizza 2019 Dal 10 al 17 Marzo avrà luogo la Parigi Nizza 2019. L’affascinante competizione ciclistica torna anche quest’anno per tutti gli amanti delle due ruote. Parigi Nizza 2019: percorso Gara molto bella quella della Parigi Nizza. Tracciato vario che regala spesso emozioni. Le prime tre tappe sono abbastanza semplici, Dove i velocisti ...

Parigi-Nizza oggi (12 marzo) - terza tappa Cepoy-Moulins/Yzeure : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : oggi (martedì 12 marzo) si correrà la terza tappa della Parigi-Nizza: 200 km da Cepoy a Moulins/Yzeure. Il percorso è quasi completamente pianeggiante e non è presente nemmeno un GPM, mentre ci saranno due sprint intermedi: quello di Châtillon-Coligny dopo 24,5 km e quello di Bagneux a 18 km dall’arrivo. Sulla carta sarà quindi una tappa adatta ai velocisti, ma come accaduto nelle prime due, resta il pericolo del vento, che se sarà ancora forte, ...

