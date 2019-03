Palermo: ucciso rapinatore, due feriti

Unè morto nel centro storico di, in via Maqueda. L'uomo, secondo quanto si apprende, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale che sarebbe gestito da un bengalese. A quel punto sarebbe scattata la reazione, sembrerebbe, un dipendente e un cliente.Sul posto volanti della Polizia e investigatori della Squadra Mobile, che sono al lavoro per ricostruire i fatti e stabilire la dinamica. Non ancora chiare le cause del decesso (potrebbero essere le percosse): si attende la valutazione del medico legale.(Di martedì 12 marzo 2019)

