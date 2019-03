Palermo | rapina dentro un minimarket | muore rapinatore | due feriti

Palermo : tunisino il rapinatore ucciso : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - E' un tunisino il rapinatore ucciso all'alba di oggi all'interno di un minimarket gestito da bengalesi nel centro storico di Palermo. L'uomo, visibilmente ubriaco, avrebbe tentato di rapinare il negozio ma dopo una colluttazione tra i presenti è stato ucciso.

Palermo - rapinatore ucciso in un minimarket : due feriti : Colpiti anche un avventore e un dipendente. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria

Palermo : rapina a negozio - in carcere due giovani fratelli tra cui un minore : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - Due giovanissimi fratelli, rispettivamente di 14 e 18 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Palermo con l'accusa di avere rapinato un negozio di abbigliamento in via Roma. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertati dalla Ce

Rapina 'fantasma' in un supermercato di Palermo : titolare denunciato : La polizia di Stato ha risolto, in breve tempo, il caso di una misteriosa Rapina denunciata dal titolare di un supermercato, presunta vittima di una aggressione in strada operata da ignoti in ...

Palermo - lo rapinano dopo un incidente stradale : arrestati due giovani : arrestati a Palermo dalla polizia di Stato due giovani rapinatori. Il 21enne Angelo Lo Presti 21enne e il 19enne Cristian Monte, sono accusati del colpo ai danni di un coetaneo poco prima coinvolto in ...

A Palermo rapinava giovani donne nel portone di casa - arrestato : L'articolo A Palermo rapinava giovani donne nel portone di casa, arrestato proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Palermo - aggrediva e rapinava le donne negli androni di casa : incastrato dalle telecamere : Secondo la squadra mobile Rosario Scianna, 49 anni, sarebbe il responsabile di sei rapine compiute a Palermo con le stesse modalità e tre tentate rapina in 4 mesi. Le donne rincasavano, lui le seguiva e non desisteva neppure se c'erano dei bambini. Puntava contro di loro un taglierino e si faceva consegnare soldi, cellulari e oro.Continua a leggere

Palermo - deve scontare otto anni per una rapina : arrestato : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Lorenzo hanno rintracciato e arrestato Domenico Frangiamore, palermitano di 31 anni,in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla ...