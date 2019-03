Palermo | nuovo sponsor | Unieuro sulle maglie per due gare

Il Palermo Calcio a Daniela De Angeli : Rino Foschi è il nuovo presidente : L'operazione si è resa necessaria a seguito delle note difficoltà della Sport Capital group nel dare corso al progetto di rilancio della Unione sportiva Città di Palermo ed è prodromica all'...

Palermo - M5S scrive a Conte : “evitare un nuovo caso Parma” : Il caso Palermo tiene banco nel calcio italiano, il futuro del club rosanero è sempre più a rischio ed è finito all’attenzione del Governo: in mattinata è stata depositata dal M5S un’interrogazione parlamentare all’attenzione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , si chiede “se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti e se intenda attivare tutte le interlocuzioni del caso con il ...

Caos Palermo : gli inglesi lasciano - si cerca un nuovo acquirente : Con una nota diramata a tarda sera, il Palermo ha comunicato che “il signor Clive Richardson e il signor John Michael Treacy hanno rassegnato formalmente le loro dimissioni dalle rispettive cariche di presidente e consigliere. È convocata per i prossimi giorni l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione”. A firmare la nota è […] L'articolo Caos Palermo : gli inglesi lasciano , si cerca un nuovo ...

Palermo calcio - è caos : il nuovo presidente si dimette. E licenzia Foschi : Il Palermo calcio è nel caos. Una settimana dopo gli arresti domiciliari per l’ex patron Maurizio Zamparini, il nuovo presidente della squadra rosanero, Clive Richardson, annuncia il licenziamento del responsabile dell’area tecnica Rino Foschi. E con un messaggio inviato alla redazione di forzaPalermo.it, rinuncia inoltre alla carica di numero uno della società di viale del Fante. “Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile ...