PALAZZO REALE VA IN SCENA IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA | UNA MOSTRA TRA

Antonello da Messina a Milano : a PALAZZO REALE si celebra la mostra a 540 anni dalla morte : La storia in cui è avvolta l'opera di Antonello da Messina, il pittore quattrocentesco protagonista fino al 2 giugno della mostra a Palazzo Reale di Milano, è una della più avvincenti della storia dell'arte. Di lui si erano completamente perse le tracce dopo la morte, per poi tornare in auge grazie a Giorgio Vasari: c'è voluto mezzo millennio per ricostruire il corpus di 35 opere sopravvissute fino a noi.Continua a leggere