Pagelle Juventus-Atletico Madrid | promossi e bocciati del match

Juventus-Udinese - le Pagelle bianconere : Spinazzola idee e show - Bentancur prezioso : SZCZESNY - voto: 6 Lasagna gli va di traverso: serata da spettatore non pagante, poi cade a sorpresa sull'unica sortita dell'Udinese. CACERES - voto: 6 Un mese fa l'ultima da titolare, con il Sassuolo.

Serie A - Pagelle Juventus-Udinese : L'unica nota stonata - più che la rete del 4-1 firmata da Lasagna - si chiama Barzagli: il campione del mondo 2006 alza bandiera bianca dopo 25 minuti per un problema fisico. I tre punti dell'Allianz ...

Juventus-Udinese 4-1 - le Pagelle di Calcioweb [FOTO] : 1/30 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Pagelle Juventus-Udinese 4-1 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle JUVENTUS UDINESE – Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, effettua un ampio turnover stasera in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid ma riesce comunque ad avere gioco facile sull’Udinese del collega Davide Nicola. La sua squadra infatti vince con un netto risultato di 4-1 contro l’Udinese. Il […] L'articolo Pagelle Juventus-Udinese 4-1, highlights e ...

Pagelle Juventus-Udinese : doppietta di un super Kean - bene Spinazzola : Pagelle Juventus-Udinese – Finisce il match di campionato tra Juventus e Udinese, a pochi giorni dalla sfida chiave contro l’Atletico. Finisce con un punteggio largo, 4 gol per la gioia dei tifosi. . La Juve batte l’Udinese per 4-1, all’Allianz Stadium: decidono le reti di Kean (doppietta), Emre Can e Matuidi. Nel finale, la rete […] More

Pagelle Juventus-Udinese : promossi e bocciati del match : Pagelle Juventus-Udinese – La Juventus ospita l’Udinese nel ventisettesimo turno di Serie A dopo aver battuto il Napoli ed aver allungato il distacco da quest’ultimo a sedici punti, una garanzia per la conquista dell’ottavo Scudetto consecutivo. Nella conferenza stampa di ieri, Massimiliano Allegri ha dato più di una indicazione sull’undici titolare. Sicuri assenti Bonucci e Chiellini, riposo pure per Cristiano ...

Pagelle Juventus-Udinese - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle JUVENTUS UDINESE – Sarà il match Juventus-Udinese ad aprire la 27esima giornata della Serie A, venerdì alle 20:30 all’Allianz Stadium di Torino. Si tratta del novantesimo scontro tra le due formazioni: il loro primo match in Serie A risale, infatti, a 69 anni fa. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 89 partite giocate, […] L'articolo Pagelle Juventus-Udinese, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Napoli-Juventus 1-2 - Pagelle / Carlo deve risolvere i problemi mentali del Napoli : MERET. Un giorno, quando la polvere della storia si sarà posata su questo campionato, qualcuno scriverà un saggio intitolato “Il tocco fantasma, fenomenologia del ronaldismo in bianco e nero”. Del resto, quanto accaduto dopo appena venticinque minuti resterà per sempre un episodio controverso. Meret esce col piede a martello, Cristiano lo salta e cade con furbizia portoghese, Rocchi ci casca e interpreta il regolamento a favore della Juve. ...

Pagelle Napoli-Juventus 1-2 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – La Juve passa al San Paolo e ottiene così un bel pezzo di scudetto. Gara piena di polemiche per il presunto fallo da ultimo uomo di Alex Meret su Cristiano Ronaldo al 25′. Per l’arbitro Rocchi è cartellino rosso e Napoli in dieci uomini. Sul calcio di punizione battuto da Pjanic […] L'articolo Pagelle Napoli-Juventus 1-2, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Napoli-Juventus : Pjanic doppia faccia - Ronaldo poco pericoloso : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. Primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato.Nella ripresa esce il Napoli: […] More

Pagelle primo tempo Napoli-Juventus : top e flop del primo tempo : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato. Leggi anche: Napoli-Juventus streaming: […] More

Pagelle Napoli-Juventus : promossi e bocciati del match : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – La 26ª giornata di Serie A si chiude con la sfida fra le prime due della classe: la Juventus capolista di Massimiliano Allegri va infatti a far visita al Napoli di Carlo Ancelotti nel posticipo serale della domenica. Madama guida la graduatoria imbattutta con 69 punti frutto di 22 vittorie e 3 pareggi, e ha al […] More

Pagelle Napoli-Juventus - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di campionato tra Napoli e Juventus, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Ancelotti si affiderà ancora una volta la 4-4-2. In porta spazio a Meret, il quale ha ben impressionato nell’ultimo match contro il Parma. Conferma anche per Malcuit nel ruolo […] L'articolo Pagelle Napoli-Juventus, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie ...

Bologna-Juventus - le Pagelle bianconere : Perin decisivo - Ronaldo stanco e scollegato : Perin - voto: 7,5 Il taglio di capelli e barba lo trasformano. Attento sulle uscite alte e basse, decisivo nel finale per deviare sul palo il tiro di Sansone e il tentativo di Orsolini. DE SCIGLIO - ...