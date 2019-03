Padova | don Marino e la legittima difesa | ' Caro ladro | io mi difendo'

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano in campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

Padova - festini a luci rosse in canonica : reintegrato don Roberto Cavazzana : Sarà reintegrato nel suo ministero don Roberto Cavazzana, sacerdote che diverso tempo fa venne coinvolto in uno scandalo riguardo ad alcuni festini a luci rosse che erano organizzati da un altro sacerdote, don Andrea Contin. A riferirlo è stato lo stesso vescovo della Diocesi Padovana, monsignor Claudio Cipolla, che in occasione del ritiro di inizio Quaresima ha dato la lieta notizia ai fedeli. Il religioso infatti, avrebbe partecipato in prima ...

Omicidio suicidio a Padova - morti Donatella e il fratello Piermatteo : “Famosi per i loro presepi” : Donatella, ex fotografa, e Piermatteo Rigon sono i due fratelli protagonisti dell'Omicidio suicidio verificatosi in una villa di via Faggin, nel quartiere Arcella di Padova. Accomunati dalla passione per i presepi, che li aveva fatti arrivare anche i tv, pare che i due avessero cominciato a litigare dalla morte della madre, avvenuta a Natale. Continuano le indagini.Continua a leggere

Padova : donna scappa col figlio di 4 anni dopo un litigio col marito - lui si uccide : Dramma nella frazione di San Michele delle Abbadesse, nel comune di Borgoricco (Padova). Una donna di 40 anni è fuggita di casa con il bimbo di 4 anni in braccio, spaventata per la violenza del compagno. Si è rifugiata dai vicini e ha chiesto di chiamare i carabinieri. L'uomo, intanto, si è ucciso con un colpo di pistola alla testa.Continua a leggere

Padova - il nuovo economo della diocesi è una donna : «Questa nomina rappresenta una doppia novità per la nostra Chiesa» Vanna Ceretta non è laureata in Economia ma ha maturato una lunga esperienza in ambiti diversi all'interno della diocesi Padovana. ...

E' donna nuovo Economo Diocesi di Padova : ANSA, - Padova, 15 FEB - Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha nominato una donna, laica, nel ruolo di Economo diocesano e Direttore dell'Ufficio Amministrativo della Diocesi di Padova. Si chiama ...