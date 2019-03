Operaio muore colpito da mezzo pesante : ANSA, - CARAPELLE, FOGGIA,, 12 MAR - Un uomo, le cui generalità non sono state rese note, è morto - a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni - schiacciato da un mezzo pesante mentre stava ...

Cuneo : Operaio di 65 anni precipita per 9 metri dal tetto che sta riparando e muore : L'uomo è stato prontamente soccorso, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. La CGIL: "Non si può morire così,a 65 anni non si può più lavorare in un cantiere edile".Continua a leggere

Operaio muore mentre lavora in una cava a Robilante

Operaio muore folgorato a Sestu - tragedia sul lavoro nel cagliaritano : Operaio muore folgorato a Sestu, tragedia sul lavoro nel cagliaritano Morto un Operaio in provincia di Cagliari, folgorato dai cavi elettrici tranciati probabilmente da un camion. L'incidente è avventuo a Piscina Matzeu, nel comprensorio di Sestu Parole chiave: ...

Incidenti : frana in cava - muore Operaio : 18.33 Un operaio di 52 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina in una cava, a Robilante in Val Vermenagna,nel Cuneese. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando, alla guida di un escavatore quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un cumulo di sabbia e terra. E nel Caglaritano un operaio di 46 anni è morto folgorato per aver tranciato un cavo della corrente elettrica.

Operaio precipita dall'impalcatura per il vento e muore in strada : Ci appelliamo ancora una volta alle istituzioni affinché il mondo dell'edilizia sia monitorato con costanza e continuità per evitare simili tragedie'.Per i segretari provinciali di Uil e Feneal è ...

Lecce - tragico incidente sul lavoro : Operaio precipita da un’altezza di nove metri e muore : tragico incidente sul lavoro mercoledì mattina nel centro di Monteroni di Lecce, nel Salento, dove un operaio di cinquantasei anni è precipitato dall'impalcatura sulla quale stava lavorando. Per cause in fase di accertamento, forse a causa delle raffiche di vento, l’operaio è caduto morendo sul colpo.Continua a leggere

Lecce - raffica di vento fa crollare impalcatura : muore Operaio 56enne. Non indossava il casco : Roberto Pulli di Arnesano (Lecce), è morto cadendo da nove metri di altezza mentre era su una impalcatura che, probabilmente per una forte raffica di vento, ha ceduto ed è crollata. L'uomo, non indossava protezioni

Crolla tunnel in Francia : muore Operaio : 19.38 Crollo di un tunnel ferroviario nel sud della Francia,nella zona di Robines tra i comuni di Saint-André-les-Alpes e Moriez. Un operaio è morto intrappolato sotto le macerie. La struttura era chiusa da 4 mesi per manutenzione e al momento dell'incidente sul posto c'erano tre operai. Due di loro sono stati soccorsi mentre il terzo è stato individuato dopo diverse ore "sotto una tonnellata di macerie". Era privo di vita. Si tratta di un ...

Incidenti lavoro - Operaio muore a Napoli : Napoli, 7 FEB - Un operaio di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi nella zona del Vasto a Napoli. L'uomo è caduto dal terzo piano di un'impalcatura in allestimento in via Pisa per ...