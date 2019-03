Nuovo rinvio per la causa Vivendi-Mediaset

Nuovo rinvio in Consiglio regionale sul problema "Aree Protette" e "Parco del Finalese" - i Verdi : "Speriamo in modifiche utili al savonese" : Perché, ripeto, la nostra è una delle più belle regioni al mondo e su questo noi dobbiamo credere e investire fortemente''. 'Nel 2009 il Presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza, Forza ...

Concorso funzionari Agenzia Entrate : possibile Nuovo rinvio : Come già anticipato in altri articoli il 1° febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo comunicato dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe informato i partecipanti alla selezione del Concorso per 510 funzionari amministrativo-contabili sulle date della prima prova o sull’eventuale rinvio. Il comunicato ha rinviato la pubblicazione delle date della prima prova alla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019 in cui si spera ...

Fassone-Milan - Nuovo rinvio : prossima udienza a marzo : udienza Fassone-Milan – nuovo rinvio nella partita tra il Milan e il suo ex amministratore delegato, Marco Fassone, questa volta al 19 marzo. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, questa è stata la decisione del Tribunale del Lavoro di Milano che ieri ha visto andare in scena un altro faccia a faccia tra l’ex a.d. […] L'articolo Fassone-Milan, nuovo rinvio: prossima udienza a marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Kaputt. Nuovo rinvio in vista per Adrian : Che fine ha fatto il cartone animato di Adriano Celentano annunciato con martellanti spot per mesi e affondato sotto la curva discendente dell'Auditel? Mistero Adrian. Dopo il comunicato in cui il ...

Adrian - il giallo sulla messa in onda : gira una voce - Nuovo rinvio : C'è un nuovo giallo per Adrian, il cartone animato di Adriano Celentano in onda su Canale 5. Riporta Dagospia in una indiscrezione che dopo due settimane di sospensione, a causa di problemi di salute ...

Concorso Agenzia delle Entrate - Nuovo rinvio per l'esame da 510 posti a tempo indeterminato : L'Agenzia ha fatto sapere che bisognerà attendere il prossimo 29 marzo per conoscere la data e la sede in cui verrà svolta...

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 15 persone nell’indagine sul Nuovo stadio della Roma : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone indagate per i presunti illeciti legati alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Tra le persone per cui è stato chiesto il processo ci sono l’imprenditore Luca

Phoenix Point : il successore spirituale di XCOM subisce un Nuovo rinvio : Come riporta Eurogamer.net, Julian Gollop ha annunciato che il gioco di strategia sci-fi e successore spirituale X-COM, Phoenix Point, non sarà disponibile a giugno, come anticipato in precedenza. Il gioco è ora previsto per il lancio a settembre.Phoenix Point contrappone l'umanità contro gli orrori alieni e il suo mix di combattimento a squadre a turni e costruzione di basi è stato descritto come "una continuazione ed evoluzione" delle idee ...

Concorso funzionari Agenzia entrate : Nuovo rinvio prova e bando per dirigenti : Il 1° febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo comunicato dell’Agenzia delle entrate che avrebbe informato i partecipanti alla selezione del Concorso per 510 funzionari amministrativo-contabili sulle date della prima prova o sull’eventuale rinvio. Il comunicato ha rinviato la pubblicazione delle date della prima prova alla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019 in cui si spera vengano pubblicati i giorni in cui i ...

Trivelle - accordo con rinvio. E sulla Tav è di Nuovo scontro : Nella notte tra mercoledì e giovedì Lega e M5s trovano il compromesso sul testo dell'emendamento, per le Trivelle, al Dl semplificazione. Ma il leader del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini riapre ...

Theresa May sopravvive a sfiducia - Brexit nel caos. Entro lunedì Nuovo Piano ma si fa strada rinvio fino al 2020 : All'indomani della bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea sulla Brexit, il parlamento britannico ha confermato la fiducia alla premier britannica Theresa May, respingendo con 325 voti contrari e 306 favorevoli la mozione di sfiducia presentata dai laburisti. Ma Oltremanica il caos politico e' totale. E il tempo stringe: perche' ormai mancano appena 72 giorni alla data prevista per l'uscita, il 29 marzo. La premier lavora a una ...

Nuovo rinvio per il decretone con 'Quota 100' e Reddito di cittadinanza : Tra poche ore vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. Da chiarire ancora dove trovare i soldi per l'assegno alle 250mila famiglie che hanno un componente invalido, misura irrinunciabile per la Lega, ...

Kindgom Hearts : VR Experience subisce un Nuovo rinvio : Kindgom Hearts: VR Experience è un'esperienza video interattiva per PlayStation VR annunciata nel mese di settembre dello scorso anno.Il gioco pensato per il visore di Sony era originariamente programmato per uscire entro il 2018, in seguito si decise per un rinvio al 18 gennaio 2019.Ebbene, a quanto pare, i fan di Kindgom Hearts che vogliono mettere le mani su questa particolare esperienza per VR dovranno aspettare qualche giorno in più, poiché ...

L'uscita del thriller The Occupation subisce un Nuovo rinvio : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che White Paper Games ha posticipato nuovamente L'uscita di The Occupation.Il thriller investigativo in prima persona doveva originariamente uscire nel mese di ottobre dello scorso anno. In seguito, gli sviluppatori decisero di posticipare l'arrivo del gioco al 5 febbraio, ora, il titolo ha una nuova data di lancio, fissata al 5 marzo."Siamo finalmente riusciti a "bloccare" la data di uscita di ...