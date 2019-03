Now Apocalypse | cast completo e trama della serie tv Quando inizia

termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2019) Nowtv.Nowè unatelevisiva americana prodotta da Startz, il canale a pagamento in cui sono di casa anche i programmi Spartacus, Black Sails, The Girlfriend Experience e American Gods. L’annuncio dell’iniziosua produzione risale al 26 marzo 2018,venne tra le altre cose comunicato che la prima stagione avrebbe avuto 10 episodi. Creatoreè Gregg Araki, il quale ne è anche sceneggiatore in collaborazione con Karley Sciortino.Il 26 dicembre 2018 è stata annunciata la data di debutto di Now, ossia il 10 marzo 2019; in questa data è stato trasmesso il primo episodio, This is the Beginning of the End, e per i seguenti 9 continuerà la programmazione settimanale. Non si sa ancora nulla, invece, circa l’arrivo in ItaliaClicca qui per ...

