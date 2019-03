Nel nuovo singolo Sfera Ebbasta risponde alle accuse degli ultimi mesi | Adesso

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) "Se tuo figlio spaccia è colpa di". Una frase forte cheha deciso di cantare nel suo, intitolato Mademoiselle. L'artista trap ha deciso di uscire allo scoperto dopo essere stato peral centro della bufera a causa delle tragedia di Corinaldo e dei testi delle sue canzoni.aveva già parlato, tramite il suo profilo Instagram, della tragedia accaduta alla discoteca Lanterna Azzurra dicendo di non darsi pace per l'accaduto.Con Mademoisellesi prende la parola e la scena. Una provocazione, ma anche uno sfogo, in cui l'artista racconta a modo suo quello che è successo, respingendo ledi chi ha puntato il dito contro di lui. Il verso "qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me" esprime come il trapper abbia vissuto l'ultimo periodo diin quello che sarebbe "il paese di chi non ...

RaiDue : ?? Sconvolgenti scoperte e indagini delicate, questo e molto altro mercoledì sera alle 21.20 nel nuovo episodio de… - pietroraffa : Lei è Teresa Pizzorno e ha 104 anni. Oggi ha votato nel circolo di Carcare (Savona), dicendo al Presidente 'Son tu… - Tommasolabate : Così, nel nuovo Movimento Cinquestelle, Grillo e Di Battista sono finiti ai margini. Dal @Corriere di oggi. -